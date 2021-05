Denuncian a Arturo Dávalos, Diego Franco Jiménez y a sus familias por enriquecimiento ilícito

Guadalajara, Jalisco.- El ex servidor público del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y actual candidato a Síndico por MC, Diego Franco Jiménez, fue denunciado junto con sus papás y el Alcalde con licencia Arturo Dávalos, por presunto enriquecimiento ilícito.

Miguel Isaí Olvera Yáñez presentó el 30 de abril ante la Fiscalía Anticorrupción, la denuncia en contra de Franco Jiménez y sus progenitores, José Luis Franco Servín y Mayra Lorenza Jiménez Huerta, así como contra el Presidente Municipal con licencia y aspirante emecista a diputado local Dávalos Peña, y su esposa Candelaria Tovar Hernández.

"Los ahora denunciados incrementaron sus propiedades de manera sorpresiva, sin que exista alguna razón que justifique el aumento de su patrimonio", indica el denunciante en documento proporcionado a MURAL.

Asimismo, señala que Franco Jiménez percibía como servidor público de Vallarta 620 mil pesos anuales, pero tendría bienes por más de 50 millones, lo que sería superior a sus ingresos; incluso se hace referencia a seis propiedades en las que figuran como propietarios los imputados.

Cinco de los bienes señalados, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, fueron adquiridos entre 2016 y 2019 por la suma de 4.8 millones de pesos, y tienen como propietarios a Franco Servín y Jiménez Huerta; y sólo en uno comparten la propiedad con Dávalos Peña y Tovar Hernández.

La sexta propiedad con valor catastral de 1 millón de pesos, es una adjudicación intestamentaria de la que Franco Jiménez posee el 25 por ciento.

En entrevista, Franco Jiménez replicó que esta denuncia sería "guerra sucia" debido a que en Vallarta los candidatos emecistas encabezan las preferencias electorales, rechazó la existencia de enriquecimiento ilícito, y aseguró que sus papás contaban con la capacidad económica para adquirir propiedades, lo cual demostrará ante la autoridad competente.

"Yo considero que es guerra sucia, yo no me han notificado ninguna denuncia, pero no, no tengo absolutamente nada que esconder; estoy esperando que se me notifique para aclararla", apuntó.