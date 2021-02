Denuncian a alcaldesa de Tapalpa, Jalisco, por quitar salario a quien no apoya su reelección

Guadalajara, Jalisco.- El estado de Jalisco tiene 9 pueblos mágicos y hoy la presidenta municipal de Tapalpa, uno de ellos, se ha visto envuelta en problemas legales luego de que algunos de sus servidores públicos denunciaron públicamente que han sufrido represalias por no apoyar la reelección de Luz Elvira Manzano.

Este miércoles, Gaspar Aparicio Hernández y Luis Feliciano Magallanes, delegado y subdelegado de Juanacatlán respectivamente, convocaron junto con su abogado a una rueda de prensa en la que señalaron que su salario les fue negado en esta última quincena, bajo el argumento de que ya no trabajaban para el Ayuntamiento de Tapalpa.

En sus declaraciones, los dos funcionarios públicos, que radican en la comunidad de Juanacatlán, la segunda más poblada del municipio serrano, señalaron que dicha acción fue realizada luego de que ellos se negaran a apoyar en su reelección a "la maestra Elvira", como es mejor conocida la actual presidenta municipal de Tapalpa.

"En la administración pasada fuimos parte de su equipo y, pues sí, le arrimamos gente para que ella pudiera llegar hasta donde ahora está y si hoy no es de nuestro gusto que ella se vaya a reelegir pues no nos puede obligar", dijo el delegado Gaspar Aparicio Hernández.

Por su parte, Luis Feliciano Magallanes señaló que tres días antes de cerrar la quincena, personal administrativo del Ayuntamiento se acercó con él para ofrecerle un incremento en su salario de 500 pesos con la condición de que promoviera la reelección de la alcaldesa, cuestión a la que dice él se negó.

Finalmente, el día de paga, su salario no llegó. Situación similar pasó con el delegado de Juanacatlán.

"Fui yo a rayar mi nómina y la persona que estaba entregando los sobres (con el sueldo) me dijo que ya no hay más pago y que yo ya no soy el delegado... nos están condicionando, pero no vamos a caer en su juego", advirtió Aparicio Hernández.

Ambos funcionarios alegan que se está cometiendo una arbitrariedad en contra de ellos, pues dicen el pueblo fue quien votó para que ellos ocuparan sus respectivos cargos públicos y no se les puede despedir por elección de la presidente municipal y menos obligar a desalojar las instalaciones de la delegación como se intentó hacer el pasado 2 de enero.

Gaspar Aparicio Hernández y Luis Feliciano Magallanes señalan que a pesar de que han formado parte del equipo de la alcaldesa Elvira Manzano está en descontento con ella ya que han sido muy pocos los apoyos que está ha llevado a su comunidad y es por ello que se han negado a promover su reelección con los habitantes de Juanacatlán.

"Nos han tenido abandonados en nuestra comunidad siendo la más grande después de la cabecera municipal", añadió el delegado, quien dijo que las únicas obras que se han realizado en han sido con recursos del Gobierno del Estado, el cual lidera el emecista Enrique Alfaro Ramírez.

Al respecto, la presidenta municipal no ha emitido ningún pronunciamiento en sus redes sociales, mientras que en las del Ayuntamiento de Tapalpa se pueden ver algunas publicaciones sobre algunas obras que se llevan a cabo en torno a una planta tratadora de agua en la delegación de Juanacatlán, el arreglo de una de sus calles e incluso la construcción del Hospital Regional, obras sobre las que el gobernador de Jalisco también ha presumido la inversión hecha en dicho municipio.