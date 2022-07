Denuncian abuso de autoridad, misoginia y diversifobia de paramédico en Cruz Verde Zapopan

Zapopan, Jalisco.- Por misoginia, machismo, diversifobia y abuso de poder reportan a un paramédico de la Cruz Verde Zapopan, Jesús J. N., quien fue denunciado en redes sociales, así como en un reporte formal en Derechos Humanos e internamente en el hospital.

En cuanto al video difundido en redes, la denunciante comienza a grabar para demostrar que pese a que el paramédico se encuentra dentro de un cuarto donde están sus objetos personales, cerró la puerta con llave y se negaba a abrirle.

“¡Vas a madrear la chapa!”, le advirtió el hombre al abrir la puerta tras casi dos minutos de intentos de la paramédico para abrirla. Posteriormente la denunciante le preguntó el motivo por el que no la dejaba entrar, a lo que él respondió “porque yo estoy de guardia”.

El paramédico la cuestionó sobre por qué quería ingresar al cuarto, y mientras ella le daba los motivos él señaló el celular con el que estaba grabando “¿y eso qué?” le preguntó antes de empujar su brazo.

La denunciante explicó al equipo DEBATE que no era la primera vez que tenía problemas con Jesús J. N., pues en su reporte formal entregado a Derechos Humanos, así como a las autoridades de la Cruz Verde Zapopan, refiere que le ha cambiado el nombre frente a sus compañeros por su orientación sexual.

“Para mí tú no existes, para ti no existo, no me hables y todo estará bien”, fue la respuesta que recibió tras confrontarlo por este hecho, esperando que dejara de haber las faltas de respeto que la paramédico reporta.

“La situación que yo viví el día de ayer con mi compañero me provocó inmenso miedo, coraje y frustración al sentirme vulnerable con una persona agresiva y que abusa de su autoridad por ser paramédico de base”, refiere.

Tendrán una “reunión para llegar a un acuerdo” según le informaron las dependencias a las que acudió para levantar su denuncia, sin embargo, agrega que las humillaciones y los estragos psicológicos no pueden ser remediados, pues su labor no tiene área de psicología.