Denuncian amedrentamiento, diputados del PRI en Jalisco, tras votar contra Reforma Eléctrica

En el caso del PRI Jalisco , su dirigente, Ramíro Hernandez García comentó que hasta el momento no se tienen información de que existan indicios de violencia contra diputados federales o miembros del partido.

La Reforma Eléctrica propuesta por AMLO fue discutida y votada en la Cámara de Diputados el pasado domingo 17 de abril, al no ser aprobada, autoridades federales, así como locales del partido Morena y simpatizantes comenzaron a exhibir a los diputados que votaron contra la propuesta.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.