Denunció Universidad de Guadalajara, que Gobierno de Jalisco alteró cifras sobre desaparecidos

"Si me gritan me voy" Alfaro a madres de desaparecidos en Jalisco

También mencionaron que el sistema RDPDNO detecta registros como posibles duplicados , debido a que el registro de personas desaparecidas puede realizarse mediante diversas instituciones, y cuando esto ocurre no se actualizan los datos de inmediato además de que cuando una persona es localizada, el estatus no cambia de inmediato.

De acuerdo al comunicado emitido por la máxima casa de estudios, del estado el pasado 25 de marzo a las 8 pm existían 16 mil 222 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas y el 28 de marzo a las 2 pm la cifra se redujó a 14 mil 915 , es decir, mil 307 denuncias menos.

Guadalajara, Jalisco.- La Universidad de Guadalajara (UdeG) denuncia manipulación por parte del gobierno de Jalisco de las cifras de personas desaparecidas en el estado debido a reducción de cifras de desaparecidos en Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

