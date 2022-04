Desaparece Alan, lo bajaron de una camioneta en la que viajaba con su prometida y un amigo en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Su nombre es Alan Escoto Patiño, tiene 28 años, se dedica a la cría de palomas mensajeras y se casa en tres meses, pero está desaparecido desde el 19 de marzo.

Es padre de dos niños, entre ellos Iker, uno de los integrantes de la familia Villaseñor que fueron privados de la libertad por policías de Acatic el 24 de marzo de 2021 y liberados días después.



De acuerdo con los informes que la familia ha dado a la Fiscalía, a Alan lo bajaron por la fuerza de una camioneta en la que viajaba con su prometida y su mejor amigo. Los criminales llevaban armas de fuego largas.

A los dos últimos los pusieron contra una pared, les arrebataron sus teléfonos y les pidieron que no voltearan mientras subían a Alan por la fuerza a otro vehículo.



Victoria, su hermana, comentó que la prometida y el amigo intentaron obtener ayuda de una patrulla que pasó, pero no les hizo caso. Tampoco obtuvieron apoyo de vecinos y fue tras correr varias cuadras que una mujer les ayudó a pedir un vehículo de plataforma digital para ir a casa de la familia de Alan.



"Ese mismo día se pone la denuncia en Fiscalía, al otro día se les da a Fiscalía los modelos de los carros, desde donde los van siguiendo, se les dan muchas pistas e hicimos el reporte a la Comisión de Búsqueda, a Ciencias Forenses, hicimos una marcha precisamente el viernes, para pedir apoyo a Casa Jalisco", comentó Victoria.

Pero ninguna pista, ni siquiera el reporte de que el teléfono de la prometida fue activado el 31 de marzo pasado al sur de la Ciudad, bastó para que la autoridad se movilizara.



"Le llevamos la pista a Fiscalía y pues tampoco (la recibieron, dijeron) que ellos van a hacer su trabajo y que nosotros no podemos hacer nada porque es como adelantar, poner en alerta a la persona (que tiene el teléfono).



"Fue una impotencia de que le pedimos apoyo a la Fiscalía, pedimos apoyo a las autoridades, Fiscalía dijo que no se podía hacer nada, porque para poder entrar a un domicilio ocupaban una orden de cateo. Te estoy hablando de hace ocho días y no han ido ni por la persona (que tiene el teléfono)", lamentó.



La familia ha pegado fotografías de Alan en postes, pero sigue sin tener una explicación de lo ocurrido.



"El tiene 28 años, tiene dos niños, está comprometido, el 9 de julio él está por casarse, él es colombófilo, de los que vuelan palomas a competencia y ahorita está en una competencia", relató Victoria.

La familia de Alan no ha recibido reportes para saber si existe algún nexo entre la desaparición del joven y el caso de la familia Villaseñor.

ASÍ LO DIJO

"¿Qué exigimos? Que tengan como más humanidad, o sea, es una persona a la que se está buscando la cuál es uno más de tantos que están desapareciendo, pero pues si tienen las pistas en la mano, ¿por qué no trabajar cuando ya tienen la ventaja?".



Victoria

Hermana de Alan