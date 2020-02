Descartan depurar nómina en Judicial en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. - Ni el Supremo Tribunal de Justicia (STJE) ni el Consejo de la Judicatura (CJE) tienen contemplada una limpia de la nómina que incluye a 68 parientes de magistrados.

En discordia con las políticas que adoptó el Poder Judicial de la Federación, con sanciones y un reglamento contra el nepotismo, el titular del Poder Judicial de Jalisco, Ricardo Suro Esteves, señaló que los familiares sólo serán sujetos a una evaluación de perfiles y resultados para conservar su trabajo.

"La mayoría de los hijos de los magistrados quieren al Poder Judicial, no conocen otra cosa (...). Es una pasión, es una forma de vida (...). No es un impedimento para ser funcionario judicial, tener un pariente", expuso el titular del Poder Judicial de Jalisco.

"Lo que estamos haciendo es un análisis de quién trabaja bien y quién no (...), se les exige, por parte de tu servidor, igual que a cualquier otro funcionario. A mí no me interesa tener alguien que nomás va a cobrar".

MURAL dio a conocer que 19 de 26 magistrados del STJE están emparentados con empleados.