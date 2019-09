Descubren asesinato en maizal en Tlajomulco de Zúñiga

Guadalajara, Jalisco.- En el corazón de unos campos de maíz fue descubierto el cadáver de un hombre que fue ejecutado con armas largas a las afueras del poblado de El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga.



El crimen se descubrió cerca de las 11:00 horas de hoy en la brecha que lleva del poblado de El Mirador a Cuexcomatitlán, cerca del cruce con Emiliano Zapata.



De acuerdo con policías municipales, se reportó a emergencias que había un hombre tirado entre las milpas con las manos atadas.



Los oficiales recorrieron los caminos solitarios, donde sólo hay sembradíos, hasta que dieron con el cuerpo.



La víctima estaba entre las milpas, a unos 100 metros de dicha brecha, lejos de la vista de los conductores que transitan la brecha.



Paramédicos acudieron a revisar al hombre y confirmaron que estaba muerto, tenía las manos atadas con cinta transparente y estimaron que tendría entre 24 y 36 horas de evolución cadavérica.



Junto al cuerpo fueron encontrados varios casquillos de arma larga, en señal de que lo mataron a balazos, aunque no se le apreciaban las heridas a simple vista.



La víctima no ha sido identificada y los campesinos de la zona dijeron que no lo conocían.



Personal del área de homicidios dolosos acudió para realizar las investigaciones.