Desean Feliz Navidad alcaldes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara en época difícil

Guadalajara, Jalisco. - Mediante sus redes sociales los alcaldes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara han compartido sus mejores deseos para la población, así como desear una ¡Feliz Navidad! para las y los jaliscienses, en esta época de compartir y festejar, pero también de cuidar y proteger ante el riesgo del Covid-19.

Con videos e imágenes los funcionarios públicos han decidido desearle a las familias de Jalisco unas bonitas fiestas, dado que ante la situación de la pandemia causada por el Covid-19 se enfrentan a un panorama difícil, por lo que piden esperanza y responsabilidad individual para acatar las medidas preventivas y los protocolos sanitarios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

María Elena Limón, presidenta municipal de Tlaquepaque compartió un video en el que aparece su hija en donde desean una feliz navidad a la ciudadanía, además de resaltar la gran importancia de este festejo en las familias mexicanas, por lo que invitan a la población a disfrutar de esta celebración.

"La Navidad es la época del año en que la ilusión llena nuestros corazones, renace la esperanza y el amor se manifiesta en cada una de nuestras acciones. Hoy más que nunca les abrazo y deseo que prevalezca la paz en cada hogar de San Pedro Tlaquepaque. Mi familia y yo queremos desearles salud y que hagan de la navidad una oportunidad de agradecimiento, paz y unión ¡Feliz Navidad!, señaló Limón en compañía de su hija.

Por su parte, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, compartió un video de un villancico presentado por la maestra Wilmia Verrier y sus alumnos y alumnas, quienes ensayaron esta canción para ponerle ritmo a la navidad y compartir un momento de alegría con los ciudadanos.

"Nuestra #RedMayor Coros Tlajomulco, junto con un quinteto de la Banda Municipal, preparó la interpretación del villancico "Ya llegó la Navidad" para desearte felices fiestas. Da clic en este video, escúchalo y déjate atrapar por la alegría de esta fecha tan especial" compartió un video el Gobierno de Tlajomulco a través de sus redes sociales, acompañado del video en donde se aprecia al coro.

Hasta el momento el alcalde Guadalajara, Ismael del Toro Castro no ha compartido un mensaje de buenos deseos, sin embargo, dos días atrás invitó a la población a no salir de casa para celebrar la navidad, así como no usar pirotecnia durante estas fiestas decembrinas a fin de evitar accidentes, contaminación y exposición.

"La salud y la seguridad de la población son lo más importante, por ello, les invito a que cumplamos el llamado #QuédateEnCasa para prevenir contagios y a no quemar pirotecnia, pues, además de arriesgarnos, dañamos nuestro medio ambiente. Juntos por una Navidad tranquila.", compartió Ismael del Toro a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, resaltó que en (Jalisco el Botón Rojo de Emergencia volverá a implementarse) en el estado ante el aumento de casos de Covid-19, por lo que invitan a la población a acatar las medidas sanitarias y los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias a fin de evitar un aumento de contagios y muertes en la entidad.

De igual manera Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan no ha emitido hasta el momento ningún mensaje a la ciudadanía, pero en una publicación invitó a la población a sumarse este 25 de diciembre a la Vía Recreactiva en el municipio para que los pequeños puedan usar sus nuevos juguetes.

La #RedMayor de Tlajomulco preparó este villancico para nosotros. La maestra Wilmia Verrier y sus alumnos y alumnas ensayaron mucho durante varias semanas para ponerle ritmo a nuestra Navidad. Te invito a verlo y a cantar en compañía de tus seres queridos: https://t.co/trL8yoh01C — Salvador Zamora (@SalvadorZamoraZ) December 24, 2020

"Sabemos que niñas y niños estarán ansiosos de estrenar los juguetes que reciban en esta Navidad, y para que los puedan disfrutar, este 25 de diciembre se habilitará la Vía RecreActiva, en el Ruta de Patria entre Avenida Acueducto y Américas. Disfrutenla de manera responsable", compartió Lemus Navarro en sus redes sociales.

Asimismo, Juan Antonio González, el alcalde de Tonalá compartió a través de sus redes sociales villancicos del Coro LLDM Prados de la Cañada, con el objetivo de enviar un lindo mensaje navideño a las familias tonaltecas en esta época de compartir y disfrutar.

“La #CaravanaNavideña2020 trae para ti al Coro LLDM Prados de la Cañada desde San Miguel La Punta. Disfruta de estos villancicos que #ChavxsTV tiene para ti”, agregó el funcionario en conjunto de un video en donde se escucha el villancico de parte del Coro al ritmo de ‘Noche de Paz’.