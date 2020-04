Desechan en calles cubrebocas usados

Guadalajara, Jalisco. - Con la obligatoriedad de utilizar cubrebocas al estar en la vía pública, para evitar más casos de Covid-19, la versión desechable de estos insumos se convierte en un riesgo para el ambiente y la salud.

Los protectores tienen una vida útil máxima de tres horas, pero tardan años en degradarse; el polietileno, material con el que están fabricados la mayoría, puede durar más de un siglo en el ambiente.

Además, son catalogados como residuos sólidos biológico-infecciosos que, según la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, deben tener un tratamiento especial, mientras la norma estatal NAE-SEMADES-007/2008 los cataloga como desechos sanitarios que deben manejarse por separado. Sin embargo, la gente los tira en las calles, lo que hace que se conviertan en problema.

Expertos indican que el uso del cubrebocas impacta favorablemente para frenar la transmisión del #coronavirus y otras enfermedades como #influenza.



Si todos lo usamos, evitaremos que el virus se siga propagando y disminuyan los contagios.



Y si sales de casa, ponte cubrebocas.

MURAL comprobó en un recorrido que en avenidas como López Mateos, Periférico y Pablo Neruda, decenas de cubrebocas permanecen tirados en los camellones o sobre las vías.

Además, personal de aseo público de Guadalajara y Zapopan confirmó que en las últimas dos semanas incrementó la presencia de estos desechos en la basura.

El uso de cubrebocas es personal.



Recuerda utilizarlo debidamente y nunca compartas un mismo cubrebocas con otras personas.

Tirar un cubrebocas en la vía pública no sólo genera contaminación y riesgo de que se tapen las alcantarillas o los sistemas de drenaje, también es un "nido" de virus, no solo del SARS-CoV-2, sino de muchos otros.

"No están pensados para que sean biodegradables, no los podemos reciclar. Cuando se desecha un cubrebocas y no lo deja como un residuo sanitario hay un riesgo de salud y si la gente empieza a tirarlo en la calle se pueden ir a ríos o al mar, como ha pasado en otros países", explicó Aída Alejandra Guerrero, investigadora de la UdeG.

Ante el periodo más crítico de contagios de COVID-19, el uso obligatorio de cubrebocas se ha vuelto una medida indispensable para ayudarnos a cuidar tu salud.



Si vas a salir de casa, sé responsable con esta indicación.

En Hong Kong ya se tiene registro de un incremento en los cubrebocas que han llegado a la playa o han sido retirados del mar.

No se sabe cuántas mascarillas de un solo uso se tiren a diario en la Ciudad, pero se calcula que una persona puede generar hasta tres en un día, si las utiliza correctamente.

Si tienes que salir por alguna actividad esencial, el cubrebocas ayuda a reducir riesgos de contagio por #COVID19 y su propagación. Para usarlo de manera adecuada, consulta estos tips

La semana pasada, al hacerse obligatorio el uso de este insumo en Jalisco ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el Ayuntamiento de Guadalajara repartió más de 200 mil, mientras que Zapopan informó que distribuiría 100 mil. Se suma lo que repartió la Secretaría de Transporte y el Tren Ligero. Muchos de estos cubrebocas terminaron en la calle.

Por la pandemia también se incrementó el uso de guantes de látex, cuya degradación es lenta y representa un riesgo para la fauna, pues al confundirlo con alimento, se pueden asfixiar.