Desmiente Juan José Frangie Saade que atentado de Zapopan haya sido en su contra

Zapopan, Jalisco. -En diferentes medios de comunicación y redes sociales, señalaron que el atentado que se registró en la zona comercial de Andares en Zapopan, Jalisco, había sido en contra del empresario Juan José Frangie Saade, incluso que el presunto secuestro se había ejecutado, privando de la libertad al jalisciense, sin embargo, a través de sus cuentas oficiales, negaría el hecho.

Mediante su cuenta oficial, el empresario señaló que se encuentra bien y no le ocurrió nada porque él no se encontraba en el sitio donde se registró el atentado, pidiendo a la población que no haga caso a las noticias falsas que circulan en el Internet.

“Aquí andamos, trabajando como siempre. No hagan caso de Fake News”, compartió Juan Jose Frangie en su cuenta de Twitter en donde además adjunto una fotografía en la que se le observa sonriendo.

Asimismo, el aspirante a candidato por la presidencia municipal de Zapopan, señaló que los rumores de que él se encontraba en el sitio y uno de sus escoltas es quien resultó heridos, sin embargo, señala que esto es falso, y pide a las autoridades del municipio, así como a la Fiscalía de Jalisco realizar las investigaciones correspondientes para dar con los culpables.

“Hay rumores de que yo estaba en el lugar y de que se trata de un escolta asignado a mi protección, lo cual es falso. Son hechos a todas luces condenables, pero confío en que el Gobierno de Zapopan junto con la Fiscalía del Estado harán todo para esclarecer estos hechos”, agregó el político.

De igual manera, pidió que la contienda electoral no sea un motivo para politizar la seguridad en el estado, además de desear una pronta recuperación a las familias de las personas lesionadas, así como a quienes perdieron la vida en el hecho.

“No permitamos que la contienda electoral se convierta en pretexto para politizar los temas de seguridad pública. Deseo pronta recuperación a los heridos y a los familiares de quienes perdieron la vida encuentren consuelo y se haga justicia, escribió el empresario en un tuit en el que comparte la publicación hecha por la Policía de Zapopan en su cuenta de Twitter, informando sobre los lamentables hechos.

Durante la tarde de este lunes se registró un intento de secuestro en el restaurante Los Otates, ubicado en la avenida Acueducto en la zona comercial de Andares en el municipio de Zapopan, en donde quedó un saldo de tres personas heridas, entre ellos un elemento que se encontraba en su día de descanso, asimismo, reportan un hombre que fue privado de su libertad y se encontraba inconsciente cuando se lo llevaron.

Comenzaron a circular diferentes videos en donde se aprecian los hechos violentos que se registraron durante esta tarde, en uno de ellos que se aprecia grabaron en las alturas de un edificio se puede apreciar que unos sujetos armados, quienes presuntamente dispararon en contra de los comensales que se encontraban en Los Otates.

En ese video se aprecia cómo los hombres armados, levantan a un hombre que aparentemente fue herido durante la balacera, lo suben al cajón de una camioneta pick Up, color blanca, mientras uno de ellos se sube al vehículo para llevarse al hombre del que se desconoce si esta herido o se encuentra sin vida, mientras que los demás se suben a un automóvil color rojo y huyen del sitio.

Asimismo, existe otro video de lo que aparentemente es un negocio de comida que se registra enfrente de Los Otates, y se puede observar y escuchar cómo se inician los disparos en contra de las personas que se encuentran dentro del sitio, pocos segundos después sacan presuntamente a una persona a la que le disparan, mientras sigue registrándose el enfrentamiento entre los hombres armados dentro y fuera del sitio.

Según las autoridades municipales de Zapopan, en el hecho quedó un saldo de tres personas lesionadas, entre dos trabajadores del negocio, y un elemento de seguridad que se encontraba en su día de descanso cuando se registró el enfrentamiento y al tratar de intervenir resultó lesionado, sin embargo, se desconoce cuál era el estado de salud del la persona que se llevaron los sujetos armados.