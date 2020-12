Desmienten a Enrique Alfaro Ramírez; nunca hubo intención de instalar planta Tesla en Jalisco

Jalisco. - De acuerdo a medios nacionales desmienten que la marca de autos Tesla no tenía intenciones reales de construir la planta en Jalisco, tal y como lo había asegurado el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien a través de sus redes sociales informó que la planta no había sido establecida en la entidad debido a las políticas implementadas por la 4T las cuales no eran compatibles con el proyecto.

Según el mandatario estatal, el motivo por el cual la planta del fundador de los automóviles eléctricos, Elon Musk cancelaría la instalación de la planta, sería debido a que la 4T no contemplaba políticas sobre las energías limpias, además de la nota que salió en el diario de circulación nacional, el ejecutivo también compartió el señalamiento a través de sus redes sociales.

“Aunque #Tesla tenía intenciones de instalar toda una planta en Jalisco, que generaría miles de empleos, las políticas federales de energías limpias lo hicieron inviable, pero sus ojos siguen en nuestro estado y ayer inauguraron la primera estación de carga rápida en Tepatitlán”, compartió a través de sus redes sociales Enrique Alfaro, integrante de la Alianza Federalista.

De igual manera el abanderado de Movimiento Ciudadano, señaló que pese a las decisiones del Gobierno Federal con respecto a las energías limpias, Jalisco continuaría en la ruta para atraer inversión y desarrollo, pero siempre con la defensa del medio ambiente y el futuro del planeta.

“Tesla ya tiene estaciones de carga en el AMG, pero esta puede cargar sus autos eléctricos en 20 o 40 minutos y su ubicación en Tepa permite conectar un viaje por carretera a Guanajuato y Aguascalientes, como ya es posible hacerlo de Guadalajara a Puerto Vallarta y a la CDMX”, compartió el Gobernador de Jalisco, en su cuenta oficial.

La noticia surgió luego de que fue inaugurado un punto de carga rápida de Tesla en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, ubicado en la región Altos Sur del estado; fue el Secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, quien señaló que la política ambiental de la Cuarta Transformación era el motivo que habría ahuyentado a la inversión de la fábrica en la región del Bajío.

Sin embargo, medios nacionales han señalado que una fuente cercana a la firma de autos eléctricos desmienten la teoría, pues resaltan que en realidad nunca hubo una intención real de fabricar autos de la marca Tesla en México.

De acuerdo a la fuente consultada, informan que la decisión de Tesla por construir los autos en el estado de Texas se ejerció debido a la conveniencia logística y del mismo mercado, debido a que la firma busca crear su primera pick- up y este estado representa el mercado principal de camionetas de este estilo en el mundo.

Asimismo, señalan que el proyecto de la nueva planta es tan importante para Tesla que se especula que el mismo Musk se mudará de California a Texas, con el objetivo de supervisar su construcción. Por lo que resulta difícil imaginar que el fundador de la marca se mudaría a Guadalajara para revisar la planta, mencionó la fuente.

Enrique Alfaro compartió información sobre la nueva estación instalación para recargar los autos Tesla

De igual manera, la fuente señaló que el compromiso de la marca con el desarrollo de la red de infraestructura eléctrica en México es fuerte, debido a esto, se instaló el punto de carga rápida inaugurado el día de ayer.

También resaltó que la decisión de la empresa de seleccionar Austin, Texas, como ubicación para la nueva planta no tuvo relación alguna con la política en México, compartió la fuente y los medios nacionales luego de que se diera a conocer la noticia.