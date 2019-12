Destituyen a Fiscal de Jalisco que ocasionó una muerte en accidente

Zapotlanejo, Jalisco.- El agente de la Fiscalía de Jalisco que protagonizó un choque contra varios vehículos la noche del sábado en Zapotlanejo y con ello provocó la muerte de un mujer, ha sido retirado de su puesto, dio a conocer la corporación.

Dicha acción llega luego de que familiares de la víctima acusaran que el personal de la Fiscalía buscó proteger al causante del percance vehícular.

El choque se reportó alrededor 21:00 horas del sábado en la Carretera Libre a Zapotlanejo, en el semáforo de la Macroplaza. Al menos cuatro vehículos esperaban que el semáforo se pusiera en verde cuando un cuarto vehículo a alta velocidad los impactó por detrás.

Se trataba de una camioneta del Gobierno del Estado, una Dodge Ram, en color blanco, con placas JR-91786 que conducía el integrante de la Fiscalía.

Tras el choque, debajo de la unidad había varias latas de cerveza y el agente iba en estado de ebriedad, señalaron familiares de la víctima.

El mismo y otros cuatro lesionados fueron atendidos por los servicios médicos, mientras en el lugar pereció una mujer identificada como Patricia Vargas, quien iba en un Nissan March.

En el lugar personal de la Fiscalía negó información y se llevó de inmediato al causante tras simular una lesión, acusó Marcos Arévalo, hijo de la ahora fallecida.

"Vi al responsable dentro de la camioneta con la mirada totalmente perdida, no podía ni pronunciar palabras, la camioneta ni siquiera tenía placas, nadie quería darme información. En cuanto intenté acercarme de forma pacífica me cierran el paso tres agentes con arma larga con chalecos de Fiscalía, no tenían ni siquiera una hoja de parte de hechos, tratando de encubrir al responsable", señaló Marcos.

Otros dos vehículos se vieron siniestrados en Zapotlanejo, Jalisco. Foto: Reforma

La familia demoró más de 10 horas en rendir su declaración ante un agente de la Fiscalía Regional y el área de asuntos internos, lo único que quieren es justicia.

"(Queremos) que el responsable pague las consecuencias de su acto, estar conduciendo un vehículo oficial en estado de ebriedad, a exceso de velocidad, según están ellos para protegernos a la sociedad y en este caso destruyen una familia en víspera de Navidad"

lamentó Marcos, quien perdió a su madre en el accidente vial.

Por su parte, Fiscalía informó anoche que el causante del percanse ya ha sido separado de su cargo.

"La Fiscalía Estatal (FE) separó de su cargo al elemento involucrado en el incidente vial que ocurrió la noche de este sábado y en el que lamentablemente una persona perdiera la vida; la decisión se tomó una vez que los órganos de control interno analizaron la situación, así como el actuar del elemento".

Se lee en el comunicado emitido por la corporación. Asimismo, puntualizan que el implicado "tendrá que enfrentar ahora el proceso que se sigue en su contra por sus acciones".

En respuesta a los señalamientos de que otros agentes intentaron encubrir al ahora exservidor público, la Fiscalía declaró que estos también serán investigados.

"La Contraloría Interna, como la Visitaduría Interna, abrieron un proceso administrativo para revisar el actuar de todos los servidores públicos que participaron en los primeros momentos de este hecho, para determinar si cumplieron o no con los protocolos de actuación. De encontrarse alguna irregularidad por parte de alguno de los involucrados se tomarán por parte de los órganos internos las acciones correspondientes y se actuará en consecuencia", concluye el comunidado.