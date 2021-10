Detienen en el Congreso de Jalisco iniciativa de ley en pro de la donación de órganos y tejidos

Guadalajara, Jalisco.- Una reforma de ley que permitiría incrementar la donación de órganos y tejidos en Jalisco fue atorada en el Pleno del Congreso local por funcionarios conservadores, acusaron diputados sin partido.

El 14 de octubre, el Legislativo pretendía votar modificaciones a la Ley de Salud para establecer que, en el Estado, todas las personas mayores de 18 años fueran consideradas donadores de órganos, a menos que manifiesten por escrito lo contrario.

Sin embargo, el proyecto fue retirado de la plenaria y permanece "congelado"; ante ello, los diputados sin partido Enrique Velázquez, Mara Robles y Ana Silvia Gutiérrez, criticaron que la reforma estaría sin prosperar a causa de diputados y funcionarios del Gobierno del Estado con pensamientos conservadores.

"Tenemos un Secretario de Salud (Fernando Petersen) profundamente conservador, no le entra a ningún tipo de temas, no hablemos de dar preservativos para evitar el VIH, o de jeringas para tratar de evitar los contagios; en el tema de donaciones no tiene la menor idea de cómo está avanzando el mundo", dijo Velázquez.

Refirió que en el Congreso había consenso para avalar la reforma, pero de última hora legisladores se retractaron.