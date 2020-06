Día del padre: Qué panteones abrirán en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Este domingo 21 de junio se celebra en México el Día del Padre, sin embargo, en Jalisco quienes tienen a su pregenitor descansan en algún panteón verán limitadas las visitas debido a la pandemia del Coronavirus, pues únicamente dos de 7 municipios consultados por DEBATE dijeron que permitiran el acceso a los cementerios.

A continuación te damos a conocer la información que proporcionaron las diversas autoridades de los municipios que conforman la zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Tonalá y además también te damos la información del municipio costero de Puerto Vallarta.

Sin dar mayor información, los municipios de Tlajomulco y El Salto declararon que mañana domingo 21 de junio permanecerán cerrados los panteones que se encuentran dentro de su territorio.

"Los panteones municipales permanecerán cerrados este día del padre. Recuerda que estas medidas son para evitar contagios entre los posibles visitantes. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidas a todos", fue el mensaje que posteó el ayuntamiento de El Salto en sus redes sociales.

Zapopan

El ayuntamiento de Zapopan anunció que este domingo intensifica los protocolos preventivos contra la pandemia del coronavirus y los 16 panteones que hay en su municipio deberán permanecer cerardos este Día del Padre e incluso asi permanecerán hasta el próximo 30 de junio.

Asimismo, anunció que de manera general se intensificarán la vigilancia en torno al cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas para evitar contagios de COVID-19.

"La Dirección de Inspección y Vigilancia revisará el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias en los establecimientos de venta de alimentos, principalmente restaurantes; las sanciones van de 168.55 pesos hasta 24 mil 723.50", advirtió.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias por la pandemia de #covid-19, la Dirección de Cementerios informa que los 16 panteones ubicados en el Municipio permanecerán cerrados para visitas hasta el próximo 30 de junio.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/wUsAi3DoNM — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) June 20, 2020

Tlaquepaque

Alfredo Gaviño Hernández, Coordinador de Servicios Públicos Municipales informó que los nueve cementerios que se encuentran en el municipio de Tlaquepaque permancerán cerrados este domingo, Día del Padre.

Por su parte, Vicente García Magaña, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, dijo que si en casa alguien desea festejar a su papá opte por hacer pedidos a domicilio en sus restaurantes favoritos en lugar de salir de casa.

En caso de optar por acudir a un establecimiento de comida para celebrar el Día del Padre sugirió hacerlo en los que se encuentran instalados en el Centro Histórico de Tlaquepaque, ya que dijo hay 34 restaurantes que “están trabajando bajo las medidas de implementación de bitácoras, filtros sanitarios y sus procesos de alimentos están bien cuidados”.

La llegada del covid-19 ha cambiado nuestra manera de socializar y vivir, esto puede generar cambios en nuestro estado de ánimo.



Revisa estas etapas por las que hemos pasado y mantente alerta de tu salud mental. pic.twitter.com/9d1vZwJlUN — Gobierno de Tlaquepaque (@GobTlaquepaque) June 20, 2020

Tonalá

En cuanto al municipio de Tonalá, el ayuntamiento también informó que los camposantos permanecerán cerrados este Día del Padre como una medida preventiva para evitar la concentración de personas y por ende la propagación y contagio del Covid-19.

En el municipio también se implementará un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil y Bomberos, Comisaría de Seguridad Publica, Inspección y Vigilancia y la Coordinación de Servicios Públicos Municipales para reforzar las medidas de supervisión tanto en los cementerios así como en bares, comercios y restaurantes para que se cumpla con los protocolos de la emergencia sanitaria implementadas por la Secretaría de Salud.

El gobierno municipal también exhorta a la población a quedarse en casa y si desea realizar algún festejo solicite a los comercios que lleven los alimentos a domicilio.

Puerto Vallarta:

En Puerto Vallarta la situación cambiará este Día del Padre, ya que los cementerios sí estarán abiertos este domingo 21 de junio, a diferencia de lo que pasó el 10 de mayo, Día de las madres.

La buena noticia fue anunciada por Diego Franco, titular de Servicios Públicos Municipales, quien dijo que actualmente los panteones están abiertos y no ha recibido ordenes de que estos sean cerrados por el día del padre. “Yo no he recibido orden distinta, están trabajando el tema de guardar la distancia cada quien, de manera responsable, entiendo yo el mensaje que dio el gobernador de cada quien debemos de estar cuidando las medidas de seguridad que nos den”.

Guadalajara

Guadalajara es el segundo municipio de Jalisco que ha confirmado que este domingo 21 de junio permitirá el acceso de visitantes a los panteones e incluso se declararon listos para implementar el operativo que se realizará para hacer que las cerca de 150 mil personas que se espera asistan a los cementerios cumplan con las medidas sanitarias pertinentes.

El operativo será de las 8:00 a las 19:00 horas y cubrirá los seis panteones municipales: Guadalajara, Jardín, Mezquitán, San Andrés, San Joaquín y Huentitán.

Marco Antonio Jasso, director de Cementerios, informó que previo a este día se realizaron trabajos de limpieza dentro de los cementerios municipales e incluso se han abatizado para evitar contagios de dengue y serán instalados baños móviles públicos y gratuitos.

���� Cuidar a papá es también una forma de festejarlo. ��



Aquí te compartimos algunas sugerencias para que lo celebres mañana a distancia, demostrándole todo tu cariño: pic.twitter.com/uYaYBDCyyX — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) June 20, 2020

El ayuntamiento de Guadalajara también ha emitido una serie de recomendaciones para las personas que este Día del Padre acudan a los panteones:

Respetar las áreas restringidas y acordonadas, con limitación o prohibición de paso

Evitar sentarse y no permitir a los niños subirse a las tapas de las tumbas

Evitar acercarse a las áreas de riesgo que presenten algún hundimiento en forma visible, para prevenir un accidente

Procurar asistir con ropa y calzado cómodos.

Personas que padezcan alguna enfermedad como (diabéticos, hipertensos o alguna enfermedad del corazón) tienen que acudir con sus medicinas

Las sillas de ruedas que se proporcionarán para personas de la tercera edad o enfermos, pueden ser solicitadas al ingreso del panteón de forma gratuita (se requiere dejar en garantía una identificación) y estas serán prestadas por una hora como máximo, a fin de brindar este servicio a más ciudadanos.

No acudir en estado de ebriedad o marcado aliento alcohólico y no consumir en su interior bebidas embriagantes y/o enervantes en el interior.

No hacer fogatas en el área de cementerios

No llevar armas (de ningún tipo)

No llevar mascotas

No ingresar con aparatos de sonido e ingresar con bicicletas, motocicletas o vehículos.

No ingresar vehículos (bicicletas, motocicletas ni autos). En en caso del Cementerio Guadalajara, para ello se habilitaron como estacionamiento las canchas de futbol 1 y 2 que se localizan en la calle Fraternidad y San Ignacio.

