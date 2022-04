Disminuye Jalisco sólo 8 casos y se sitúa como el 5 estado con más homicidios dolosos en México

Importante recalcar que el gobernador de Jalisco , Enrique Alfaro Ramírez presentaba, a inicios de marzo, también una disminución en las cifras, asegurando qué “Hoy registramos el número de homicidios dolosos más bajo de los últimos años. En el primer trimestre del año, los resultados se van viendo. ¿Esto es suficiente? No, pero es una muestra de que vamos por el camino correcto”.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.