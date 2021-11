Disminuyen en Jalisco recursos para búsqueda de personas desaparecidas en Presupuesto 2022

Guadalajaa, Jalisco. - A pesar de que las autoridades estatales de Jalisco pregonan que se avanza en materia de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, los números indican que para el 2022, en lugar de aumentar el presupuesto en este rubro, disminuirá casi medio millón de pesos.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2022, para el año que viene se tiene contemplado para la Comisión de Búsqueda de Personas, 39 millones 204 mil pesos para el área, lo que significaría 454 mil pesos menos que lo autorizado este año.

Situación que contrasta con el discurso de avance que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó en su tercer informe de labores en materia de seguridad, en donde aseguró que ahora se busca más a las personas desaparecidas en Jalisco, entidad que ocupa el primer lugar en este rubro.

Las cifras de familias que tienen personas desaparecidas en cuanto a víctimas, es cercano a los 14 mil 500 y que se encuentran reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Cabe señalar que, para la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en la iniciativa de presupuesto se etiquetaron 104 millones de pesos, lo que significa 10.7 millones más que en 2021, empero, en el sueldo de trabajadores se invierten 75.9 millones, dejando sólo cinco millones para atención a familias de personas desaparecidas.

Ya en días pasados, especialistas en temas de desapariciones humanas, como el caso del coordinador del Comité Universitario de Análisis en la materia perteneciente a la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plascencia, denunció la falta de ética del mandatario al justificar las muertes y desapariciones a temas de crimen organizado.

“El hallazgo masivo de cuerpos, muestra más bien el fracaso de la estrategia para frenar la desaparición de personas al no prevenir que suceda y cuando sucede al no localizarlos con vida de forma inmediata. Encontrar cadáveres de manera masiva, no es ningún mérito y, de hecho, la cantidad que se encuentra en algunos predios es indicador de la gravedad del problema, sólo en sociedades con genocidios se extraen tal cantidad de cuerpos”, explica el catedrático.

Con datos del Informador.mx y UdeG