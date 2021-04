Dolores Pérez-Lazcarro arranca su campaña por la alcaldía de Guadalajara abanderada por Futuro

Guadalajara, Jalisco. - Durante este miércoles Dolores Pérez-Lazcarro arrancó su campaña electoral con la cual buscará su candidatura como presidenta municipal de Guadalajara abanderada por el partido Futuro; en donde señaló que habrá gabinete paritario en la ciudad.

En su anuncio de arranque de campaña, la candidata a la alcaldía de la capital tapatía, manifestó que de llegar a la presidencia municipal trabajará por crear una ciudad más incluyente y que permita implementar a cabo la visión de las mujeres en las políticas públicas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La segunda convicción que me mueve es llevar a cabo al gobierno la visión y participación de las mujeres, porque no hemos tenido nunca una representación en 479 años de fundada la ciudad, nunca una mujer ha sido electa (...) En el caso de la visibilización de las mujeres, por supuesto que en este momento me comprometo a por lo menos tener un gabinete paritario en el Gobierno de Guadalajara”, señaló la candidata.

Leer más: Llamó AMLO "corruptos" a magistrados de la SCJN por caso Cassez; Sánchez Cordero fue uno de ellos

Peréz-Lazcarro, se dijo estar convencida de pacificar la violencia de la ciudad, lo cual se podrá lograr no solo con más agentes operativos en las corporaciones tapatías, sino también trabajando en eliminar las violencias que no se ven, aquellas como las que afectan a las familias que no tienen como llevar comida a su mesa, o las familias de madres solteras que deben dejar solos a sus hijos para poder trabajar.

"Esas violencias tenemos que desmantelarlas con propuestas concretas de reavivar la economía para las mujeres y los hombres de cada una de las colonias, desde lo que le corresponde al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que tomar las riendas de todos los programas con el mejoramiento y la calidad de vida de las personas que también pasan por los servicios públicos dignos ", agregó la candidata.

También afirmó que no cambiará una visión masculina a una femenina, sino que busca gobernar para todos, por lo que trabajará para desmantelar las desigualdades en Guadalajara, a fin de que los tapatíos puedan tener la vida que merecen.

“Un gabinete paritario sin simulaciones, porque nuestra lucha por la paridad de género comenzó desde mucho antes del proceso electoral; como muestra, somos la única planilla de regidoras y regidores a #Guadalajara, donde el 75% de sus integrantes son mujeres”, señaló la candidata en sus redes sociales.