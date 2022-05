Donan "Chicharito" Hernández y club Galaxy 10 millones de dólares a Casa hogar en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Javier "Chicharito" Hernández y su club Los Ángeles Galaxy realizaron un donativo de 10 mil dólares a un albergue en Zapopan, Jalisco.

El delantero tapatío que milita en la MLS regresó a la tierra que lo vio nacer para contribuir en el desarrollo de los niños del Albergue Infantil Los Pinos, a través de la Fundación Herbalife Nutrition.

Con la sonrisa y la alegría que caracteriza a "Chicharito", además de la entrega del donativo económico, les brindó un mensaje a los niños y convivió con ellos para jugar una 'cascarita'.

"Lo que más me encantaría que se llevaran de aquí es que no va a haber dinero, gol, trofeo, fama o seguidores por la cual debas sentir que vales más y tampoco debes sentir que vales menos porque nadie es ni más ni menos, todos valemos igual. Yo me sigo viendo como ustedes, como un chavo que sueña, que hay muchas cosas que quiere lograr, que le gusta jugar videojuegos, que se quiere divertir y que tiene su lado infantil muy despierto, pero también, que tiene que ser muy disciplinado", dijo "Chicharito" durante su discurso.

El Albergue Infantil Los Pinos pertenece al programa Casa Herbalife que otorga apoyo económico o en especie para atender a los niños en situación vulnerable.

La empresa de suplementos alimenticios es el patrocinador principal del equipo estadounidense y Hernández Balcázar es la imagen es Herbalife.

"La colaboración es para tratar de ayudar a la gente, por eso me ha gustado. Me brindaron la oportunidad de poder venir a este evento en mi Ciudad, en un albergue para poder estar con los chavos, y si mi presencia y mi voz sirve para poder ayudarlos, qué bonito, qué dicha y qué fortuna", apuntó Hernández.

En el evento celebrado en las instalaciones del albergue estuvieron presentes el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y los miembros del consejo de la Fundación Herbalife Nutrition y del Albergue Infantil Los Pinos.