Donovan Carrillo, el nacimiento de una estrella del patinaje sobre hielo

México.- La primera vez que el jalisciense Donovan Carillo se acercó a una pista de hielo fue para ver a su hermana haciendo piruetas.

La segunda, por la mera necesidad de seguir a una chica que le agradaba y la tercera, para convertirla en su hábitat natural donde pudiera expresarse con saltos triples y cuádruples.

Desde los 8 años, el Tapatío persiguió el sueño de convertirse en un referente del patinaje artístico, y 13 años después, consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

"Siempre he tenido en cuenta que hay niños y niñas que así como yo llegué a ver patinadores y deportistas mexicanos como una inspiración, ya soy parte de este grupo de deportistas y esto me da mucha alegría porque ese también ha sido uno de mis motores y de mis motivantes en mi deporte, de saber que puedo ser el ejemplo para todas estas generaciones y demostrarles que con trabajo, dedicación y disciplina pueden lograr sus objetivos... cuando uno quiere hacer las cosas las puede hacer".

"Espero que esto ayude a impulsar el deporte nacional, no sólo del patinaje, sino de otras disciplinas que se han visto aisladas. Me gustaría hacerles ver que el deporte no es exclusivo para un solo género, tanto niñas pueden hacer deporte que se considera de niños, como los niños pueden practicar disciplinas artísticas sin miedo a que la sociedad nos juzgue", expresó el jalisciense sobre el legado que le gustaría dejar en esta disciplina".

Al ritmo de las canciones de Juan Gabriel y de Carlos Rivera, el joven de 21 años realiza su rutina en la pista, buscando conectar con el público con cada uno de sus movimientos.

"Para 2022 se va a buscar meter los saltos cuádruples y buscar quedar arriba después del programa corto y presentarme en el programa largo. Con el entrenamiento van a ir saliendo nuevas metas".

"Se va a buscar implementar más dificultad, en el programa corto y en el largo, incluyendo ya saltos cuádruples, aún no hemos definido cuántos, esperemos que esto nos ayude a subir más en el puntaje, en la parte técnica en mis competencias. El programa corto es el único que vamos a cambiar, queremos algo que me desafíe, todavía no decidimos qué canción, hay varias opciones sobre la mesa", agregó.

CONÓCELO Nombre: Donovan Carrillo Nació en: Guadalajara, Jalisco Edad: 21 años Porfesión: Patinador artístico Calificó a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 al finalizar en la posición 20 en el Campeonato Mundial Senior 2021 en Estocolmo, Suecia.

Dupla de oro

Detrás del éxito de Donovan Carillo está el buen ojo del entrenador Gregorio Núñez.

Goyo, como es conocido, ha trabajado con el patinador desde hace 14 años, ayudándolo a armar sus rutinas y a perfeccionar sus triples y cuádruples.

"Desde pequeño, aparte de las cualidades físicas, Donovan tiene una estatura que a pesar de que ya terminó su desarrollo es bastante óptima para el deporte, su estructura ósea es muy compacta, físicamente se mantiene siempre óptimo para realizar todos los elementos técnicos, y realmente su composición es de las mejores para poder practicar esta disciplina", compartió Núñez.

Hasta la fecha, la comunicación entre ambos es fundamental, cada uno da su opinión respecto a los pasos y saltos que se van a ejecutar, tratando de brindar un espectáculo de calidad a los jueces y a los presentes.

"(Son) muchos años de dedicación, de esfuerzo, altas y bajas como todo. Creo yo que con el proyecto que se tiene, de aquí al 2022 de las olimpiadas en febrero, se está buscando que la participación de Donovan sea la mejor, la más completa, con todos los detalles para que su representación en Juegos Olímpicos sea digna"

Por lo pronto, ambos se mantienen enfocados en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Con especialistas a la distancia

La preparación física y metal son eslabones importantes para el desarrollo de cualquier atleta.

Donovan Carrillo, cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por su entrenador, una doctora y una psicóloga que lo ayudan a prepararse antes de cada competencia, pero que, por cuestiones económicas, no pueden acompañarlo a la hora de su participación.

"Aunque el equipo multidisciplinario no me pueda acompañar es importante mencionar que me apoyan en el día a día, toda la planeación, la prevención de lesiones, tratarlas, si se necesita alguna medicina, estudio, tenemos el apoyo de mi doctora Leticia Flores".

"En la parte de psicología trabajo día a día con Lina Sánchez, ella me ha ayudado muchísimo con la parte mental porque es algo que muchas veces los deportistas no le ponemos mucha atención y puede hacer un cambio muy notorio en los resultados", dijo Carrillo, que solo viaja con su entrenador a cada compromiso.

Donovan Carrillo, el nacimiento de una estrella del patinaje sobre hielo

