Dos años sin saber de 4 hermanos Camarena en Jalisco; madre exige que los encuentren

Guadalajara, Jalisco. - Este domingo se cumplió dos años desde que desaparecieron cuatro hermanos de la familia Camarena en el estado de Jalisco, por parte de policías municipales, sin que sean localizados, por lo que familiares hicieron una marcha para exigir la aparición de los jóvenes.

A través de la asociación civil, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se invitó a la ciudadanía en general para que asistiera a la glorieta de los Desaparecidos, antes la glorieta de Los Niños Héroes, en una de las avenidas comerciales más importantes de Guadalajara, Jalisco.

Fue en 2019 cuando Oswaldo Javier Ávalos Camarena de 24 años, Tonatiuh Ávalos Camarena de 28 años, Ernesto Padilla Camarena de 38 años y José de Jesús Martínez Camarena de 40 años, fueron desaparecidos por efectivos municipales de la Secretaría de Seguridad Pública de Ocotlán, Jalisco.

“Desde entonces ha sido una búsqueda incansable por nuestra parte. Mis dos hijas y yo los hemos buscado día y noche. No hemos parado. De hecho, hemos tocado muchas puertas, le mandé un telegrama al presidente (de México, Andrés Manuel López Obrador); fui a (la Comisión Nacional de) Derechos Humanos a procurar al presidente”, fue parte del video de Guadalupe Camarena, madre de las víctimas.

Asimismo, dijo que tiene una acción urgente, lo que permitió la captura de dos policías municipales involucrados en la desaparición, sin embargo, tres elementos más aún se encuentran prófugos de la justicia sin que hayan sido localizados.

Como denuncian las madres de personas desaparecidas, Guadalupe también siente que las autoridades en Jalisco no hacen caso a la búsqueda ni le toman la importancia necesaria a la localización de los hermanos Camarena.

“Porque para mí lo más importante es encontrar a mis hijos, no sabemos qué les hicieron esos policías o dónde me los dejaron o dónde están, ya van a hacer tres navidades sin ellos. Nosotros nos sentimos muy tristes, yo me siento muy triste, con la angustia”.

“Necesito que las autoridades hagan búsquedas competentes para la localización de mis hijos. Que me ayuden a localizar a mis hijos, que nos ayuden a todas las madres que padecemos en esto porque ellos no están en la situación en la que nosotras estamos ni lo que estamos sintiendo porque son nuestros hijos”.