Dwayne Johnson “The Rock” visita México y anuncia que abrirá nueva destilería en Jalisco

“Nuestro tequila es el más limpio del mundo” Aseguró The Rock.

The Rock y Jenna Fagnan CEO de Teremana -Dwayne Johnson

El intérprete de Luke Hobbs en la famosa franquicia de Hollywood, “ Rápidos y Furiosos ” y ex luchador profesional de lucha libre, también aseguró que Teremana, es el tequila más limpio del mundo.

También comentó que la finalidad de crear una marca de tequila no fue, ni es, la de ganar dinero, sino crear una marca legendaria que tuviera un impacto positivo en las futuras generaciones y en las familias , así como un orgullo para los jaliscienses, mexicanos y consumidores de todo el mundo.

Debido al éxito de "Teremana" The Rock y socios aperturan nueva destilería en México -Dwayne Johnson

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.