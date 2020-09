EU tacha de inseguras a dos carreteras de Jalisco; pide a connacionales no transitarlas

Guadalajara, Jalisco.- El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos reconsiderar los viajes a Jalisco debido a la actividad criminal en algunas zonas de la entidad, y en específico recomendó no transitar por dos carreteras libres a la costa.

Se trata de la carretera 544 Mascota-San Sebastián del Oeste, que es parte de la vía libre Guadalajara-Puerto Vallarta, y la Carretera 80 -que va de Guadalajara a Barra de Navidad-, en específico de Cocula hacia el sur, de acuerdo con la más reciente alerta de viaje emitida el 8 de septiembre.

"El crimen violento y la actividad de pandillas son comunes en el Estado de Jalisco. En el Área Metropolitana de Guadalajara, las batallas por el control del territorio entre grupos violentos suceden en lugar frecuentados por ciudadanos estadounidenses. En tiroteos entre grupos criminales han resultado heridos o asesinados testigos inocentes", advierte.

En julio, un empresario originario de Guanajuato murió y un número no determinado de sus compañeros de viaje fueron plagiados por un grupo armado en Puerto Vallarta.

Harum Chávez, académico del ITESO, explicó que la percepción de inseguridad, y el temor a ser víctima de un delito, es otro factor que afecta a la industria turística, además del Covid-19.

Además de Jalisco, el Departamento de Estado también sugirió reconsiderar los viajes a otras 10 entidades: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas, y recomendó no viajar a Colima, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas.

Mayra González, profesora de ciencias económico administrativas de la Univa, añadió que el más sensible es el turismo internacional; sin embargo, la percepción de inseguridad en carreteras también afecta la decisión de visitar destinos cercanos.

Por ejemplo, en la agencia donde González labora, Viajes Bolpak, hay destinos que a pesar de su atractivo o cercanía, descartan porque son inseguros o no tienen accesos adecuados.

"Si tomamos como punto de referencia Guadalajara, aquellos lugares o municipios que me quedan a más de dos horas de distancia y que no tienen una carretera de autopista para recorrerla son los que normalmente no tocamos, aunque tengan espacios muy bonitos"