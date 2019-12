El Nevado de Colima, listo para recibir a 800 mil visitantes

Jalisco.- Entre los diversos puntos turísticos con que cuenta el estado de Jalisco el Parque Nacional Nevado de Colima es de los más visitados durante la época invernal, alcanzando hasta los 800 mil visitantes entre diciembre y febrero. Sin embargo, hay medidas que se deben de tomar en cuenta antes de dirigirte a este bello sitio, como el preveer que unicamente se permite el ingreso de 200 vehículos por día y no se permite la entrada de motro ni cuatrimotos.

Mediante una entrevista con EL DEBATE, Alfredo Hernandéz, comandante de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guzmán, emite una serie de recomendaciones para que los futuros visitantes de esta temporada invernal tengan una buena experiencia del recorrido para disfrutar del tanto de la maravillosa vista que ofrece el volcán nevado, como el de fuergo que está adjunto.

Debido a los 4 mil 260 metros sobre el nivel del mar y a las bajas temperaturas de hasta -7°C (menos siete grados centigrados) con que cuenta el Parque Nacional Nevado de Colima, el comandante refiere que entre las principales problematicas que suelen sufrir los visitantes durante la época invernal están:

Asimismo, Alfredo Hernandéz advierte que no se debe acudir al momento que que se esté registrando la caída de nieve.

"Si empieza a nevar el Parque Nacional automáticamente se cierra, hasta que deje de nevar y hasta que no sea evaluado por la gente del parque y por personal de Protección Civil del Estado para ver si las condiciones son favorables para que puedan subir los visitantes. Siempre se evalua el acceso de las personas y si se ve que la seguridad no se va a brindar no se abre".