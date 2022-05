El Trí amenizará el Conchachela, festival cervecero que albergará el Parque Agua Azul de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Música de rock, cervezas artesanales y muestra gastronómica es lo que ofrecerá el Festival Conchachela que el próximo 9 de julio albergará el Parque Agua Azul, de la ciudad de Guadalajara.

El espectáculo artístico estará a cargo de legendaria banda mexicana de rock: El Tri y promete mostrar una variedad de bebidas, esto como parte de la Ruta de la Cerveza Artesanal que es impulsada por las Ciudades Hermanas de Guadalajara y Zapopan de la mano con las y los productores de esta industria.

Las actividades darán inicio en punto de las 13:00 horas y llegará a su fin a las 21:00 horas, siendo el concierto gratuito que ofrecerá El Tri el encargado de cerrar con broche de oro este evento en la emblemática Concha Acústica.

Alfredo Aceves Fernández, Coordinador de Desarrollo Económico en Guadalajara, explicó que durante esta reactivación de la Concha Acústica del Parque Agua Azul se estima la asistencia de más de 10 mil personas, quienes disfrutarán del Conchachela, el cual será de acceso libre.

Quienes desen acudir y disfrutar del concierto nocturno que ofrecerá El Tri, a partir del 24 de mayo podrán obtener uno de los 7 mil boletos que se distribuirán participando en diversas dinámicas.

Imagen promocional del Festival Conchachela.

Una de las dinámicas que los organizadores del Conchachela han decidido aplicar es un trueque un boleto a cambio de un juguete nuevo, empacado o envuelto con plástico transparente, que no sea bélico, que no use baterías y en medida de lo posible sea amigable para el medio ambiente.

El intercambio del juguete por el boleto de acceso se podrá realizar en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las siguientes direcciones:

• DIF Guadalajara. Calle Eulogio Parra #2539, Col. Lomas de Guevara.

• Centro Tapatío para Adultos Mayores (CETAM). Avenida Patria #3116, Col. El Sauz.

• Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad (CEAMIVIDA). Avenida Dr. Roberto Michel #352-384, Col. San Carlos.

• Palacio Municipal de Guadalajara. Avenida Miguel Hidalgo y Costilla #400, Zona Centro.

Otro método será visitar las cervecerías Cielito Lindo, Minerva, Fortuna y Loba para solicitar la entrega de boletos de acceso.

Fotografía de los eventos que antaño albergaba el Parque Agua Azul. Foto: Pablo Lemus

Con la finalidad de promover este evento, el alcalde Pablo Lemus Navarro hoy posteó en sus redes sociales una imagen de antaño y rememoró este céntrico y emblemático parque de la ciudad de Guadalajara con el siguiente texto:

"Las piedras rodando se encuentran y mi querida Concha Acústica ya nos volveremos a encontrar ... La Concha volverá a sentirse el 9 de julio con el concierto del Tri y el Festival Conchachela . Vamos a recordar viejos tiempos de cuando cantábamos con amigos, y nos fugábamos al Agua Azul a vivir los mejores conciertos".