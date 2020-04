El calor viene con todo, advierte especialista de la UdeG

Guadalajara, Jalisco.- El calor estará con todo: Abril y mayo serán meses muy calientes donde el termómetro superará los 35 grados en Jalisco.

La investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, Martha Diana Alcocer, señaló que esto se debe al Fenómeno de El Niño, lo que complica realizar un pronóstico a largo plazo, sin embargo, sí se vislumbra que serán meses calientes.

A esto, agregó, se le suma la presencia de olas de calor que podrían empeorar el ambiente elevando más las temperaturas.

"A finales del mes de marzo tuvimos temperaturas altas, que llegaron hasta 36.5 grados debido a una ola de calor. A inicios de abril bajó un poco, con máximas entre 31 y 33 grados, así que se esperan semanas ligeramente más cálidas. No se puede dar un pronóstico a largo plazo porque viene el fenómeno de El Niño, que puede provocar variaciones en el clima", informó.

Se estima que en mayo las temperaturas oscilen entre los 35 y 36 grados.

Te recomendamos que te mantengas hidratado pues con el encierro por la emergencia del coronavirus, te puedes sentir más sofocado, señaló la especialista.

"Existen casas que guardan más calor, o las ventanas están directamente expuestas al sol, se calienta y si no hay circulación de aire no se mantiene fresco, no hay circulación; además de que con tantos días de aislamiento, sentimos que nos ahogamos", agregó Alcocer Vázquez.

Señaló que hay zonas que suelen ser más calurosas, como Los Altos y Norte, que a finales de marzo ya dio muestras de lo que podía ocurrir con máximas de 34 grados en Lagos de Moreno y de 38 en Bolaños.

"En Puerto Vallarta, a principios de abril, se tuvieron temperaturas de 27 grados gracias a la influencia del mar, que hace tener ambiente ligeramente más fresco, pero se siente bochorno por humedad. En el AMG es más seco", indicó la investigadora.