El coronavirus "apagó" la pasión; no levantan los moteles en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El coronavirus "apagó" la pasión o al menos la visita a los moteles. Tras la reapertura económica, la afluencia a estos espacios no fue la esperada. A penas si se alcanzó el 30 por ciento, pese a que pueden considerarse como una "necesidad" ante la prolongada cuarentena, aseguró Carlos Charpenel Figueroa.

"Todos pensamos que al abrir habría una mayor demanda, porque bien o mal el motel es un bien social porque ahorita los pequeñitos se encuentran en casa y no existe la privacidad para los papás y se usan los moteles para tener una privacidad de intimidad como pareja", apuntó el administrador y representante legal de la Asociación de Hospedaje Mixto de Occidente.

Los moteles, agregó, son más seguros que los hoteles ya que el huésped llega en su vehículo, se le asigna una habitación y no tiene contacto físico ni visual con los empleados.

"Las habitaciones están sanitizadas, cumpliendo al 100 por ciento con la norma, no me explico cómo es posible que en esta reactivación la gente no esté asistiendo (.) es inexplicable esta situación", mencionó.

Con la "nueva normalidad" los moteles deben operar al 50 por ciento de su capacidad, pero no han llegado ni al 30 por ciento de lo permitido, apuntó.

"Supongamos que un motel tiene 100 habitaciones, de estas, 50 son las que nos permiten rentar, en la primera semana, de esas 50 habitaciones no llegamos ni a 10 o 12 en promedio por hotel, paulatinamente empezó a crecer un poquito más la ocupación".

Atribuyó esto a la situación económica que ha dejado la emergencia sanitaria por Covid-19, pues fueron cuatro meses sin generar recursos.

Occidente, Carlos Charpenel, señaló que la vigilancia por parte de la autoridad es continua para constatar que se cumplan los protocolos de sanidad ante la reapertura. Foto: Reforma

"Es clave las ubicaciones de los moteles, hemos visto que por el lado del Municipio de Zapopan y un poco en Guadalajara, ha habido más ocupación que en Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, por ahí va que Zapopan tiene un poquito más de ocupación que los demás Municipios".

Charpenel Figueroa señaló que la vigilancia por parte de la autoridad es continua para constatar que se cumplan los protocolos de sanidad ante la reapertura.

"Somos muy cuidadosos en ese sentido, porque las inversiones, aparte de ser grandes, no las vamos a arriesgar al tener una clausura por violar este tipo de regulación".

Entre los protocolos a cumplir está la toma de temperatura al ingresar y pedir a los clientes que traigan puesto el cubrebocas. Además, cuentan con tapetes sanitizantes al ingresar a las habitaciones.

