El gobierno de Tlajomulco identifica 39 puntos de riesgo de inundaciones; presenta su plan de acción

Tlajomulco, Jalisco.- El gobierno de Tlajomulco identificó 39 puntos de inundaciones, además presentaron su plan contra este tipo de desastres naturales, esto ante el inicio del temporal. El secretario general del gobierno de Tlajomulco, Omar Enrique Cervantes Rivera, aseguró que las autoridades se encuentran preparadas para atender cualquier incidente.

“Estamos listos para cualquier contingencia, en semanas pasadas tuvimos una capacitación con todo el gabinete de gobierno y de paz en el sistema de comando de incidentes para que en caso de ocurrir una desgracia cada funcionario sabe perfectamente qué hacer, desde saber se instala un puesto de mando, una contingencia, cuál va ser el seguimiento, hasta poder evacuar en caso de ser necesario”, aseguró Cervantes Rivera.

Salvador Zamora, presidente municipal , aseguró que su plan de acción respecto a las inundaciones se basa en la captación de agua, desazolve de los más de 126 kilómetros de canales y arroyos del municipio, potabilización y encauzamiento de cuerpos de agua.

Algunos de los puntos de riesgo de inundaciones en Tlajomulco

Por su parte el coordinador General de Infraestructura y Servicios Públicos de Tlajomulco, Jorge Gonzalez Morales reclacó que entre las medidas que tomarán se encuentra tener puntos de almacenamiento.

“Garantizar que tengamos un millón y medio de metros cúbicos de regulación para a la hora de la tormenta tengamos esa cantidad de metros cúbicos almacenados y cuando baje la tormenta las próximas 12 horas, bajar el nivel de las presas y estar en condiciones para la siguiente tormenta”, aseguró González Morales.

El alcalde de Tlajomulco reconoció que hay asentamientos en zonas irregulares en el municipio. “Permitieron que se construyeran fraccionamientos o casas en lugares de riesgo, donde hay arroyos o canales”, afirmó el alcalde.

Además se emitieron recomendaciones a la población para cuidar su integridad en este temporal, no se atraviesen los cauces, ni arroyos, no tirar basura en los cauces, informarse a través de medios oficiales y no generar noticias falsas a través de redes sociales, pidió Jorge González Morales.