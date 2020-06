El lunes revisarán protocolos para reapertura de playas de Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco. - Será a partir de este lunes que inicie la revisión de protocolos para que en los próximos días se puede permitir la reapertura de playas en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; así como el uso de áreas comunes de los hoteles.

Lo anterior fue señalado por el gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, durante conferencia de prensa luego de reunirse con empresarios turísticos; así como con autoridades del vecino estado de Nayarit.

“Las playas son implementos centrales en la reactivación de un destino turístico, van estar en los espacios que corresponden a cada hotel bajo la supervisión y vigilancia de los hoteleros y las playas públicas será la autoridad municipal la que garantice el cumplimiento de los protocolos que ya están aprobados tanto por el gobierno de Nayarit, como por el gobierno de Jalisco”.

Agregó que se tomaron decisiones validadas por la mesa de salud, que permiten dar un primer paso para iniciar la recuperación gradual de la economía en Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, al haberse homologado los protocolos, con el fin de reiniciar la actividad turística en la región.

El #COVID19 ha puesto al límite las capacidades institucionales y económicas del mundo. Nadie la tiene fácil, pero en Jalisco estamos unidos. Hoy, junto al sector turístico de #PuertoVallarta, tenemos un mensaje importante. Escúchalo #EnVivo: — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 12, 2020

“Tenemos que irnos paso a paso y el primer paso será que ajustaremos el nivel de ocupación hotelera permitido para bajarnos a nivel del 25 y 30%, pero vamos a empezar operar las áreas comunes de los hoteles, porque si no, no va a venir la gente a Vallarta; es decir como vienes a un hotel que no tiene alberca, que no tiene acceso a la playa, pues no hay manera”.

Señaló que una vez validados los protocolos de operación de las áreas comunes por la mesa técnica de los dos gobiernos estatales, serán los propios empresarios los que ayuden a implementarlos y a garantizar su cumplimiento.

Desde Puerto Vallarta continuamos repartiendo el corazón y solidaridad de #JaliscoSinHambre, este esfuerzo de gobiernos, empresas y sociedad para que no falte alimento en la mesa de nadie. Primero estuvimos en el centro de convenciones. Mira este video, aquí te platicamos: pic.twitter.com/1WMoVigS4g — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 12, 2020

“Tendrán bajo su responsabilidad garantizar que el seguimiento de los protocolos, particularmente en playas, se haga también en las áreas públicas que no haya un espacio que no se garantice que estén tomando medidas de sanidad adecuadas”, señaló Alfaro.

Agregó que en otras actividades económicas también se están revisando la manera de reiniciar operaciones, aunque descartó que bares y cantinas pudieran abrir en los próximos días.

����✅ Tramita el Distintivo de Re-Apertura de Comercios #SIRA en los tres módulos que hemos habilitado en coordinación con el @GobiernoJalisco.



Acude con los siguientes requisitos: RFC, Licencia Municipal y Correo electrónico con tu contraseña. pic.twitter.com/YxVFhvNc9z — Gobierno de Vallarta (@GobVallarta) June 10, 2020

“Acordamos el inicio de revisión de protocolos, ojo, no de apertura, de algunos espacios que son importantes también para complementar las medidas y reactivar la economía en estos destinos, vamos a comenzar a revisar protocolos por ejemplo de campos de Golf, [...], malecones, recorridos turísticos, espacios públicos en áreas deportivas, plazas comerciales, [...]vamos a ir midiendo, el efecto de las decisiones de apertura se pueden ver hasta dentro de 15 días”, señaló el mandatario estatal.