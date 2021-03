"El trabajo no se abandonó en la cancha educativa"; señaló Enrique Alfaro en entrega de Aulas Google

Jalisco. - Durante la mañana de este jueves, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez tras un año de que la OMS anunciara al Covid-19 como pandemia; el mandatario realizó la entrega de las Aulas de Google, con el objetivo de continuar efectuando la agenda educativa en la entidad.

El mandatario emecista, resaltó la importancia de sumar herramientas tecnológicas, por lo que hoy Jalisco y Google refrendaron su alianza con el proyecto de Aulas de Innovación Educativa -Aulas Google, la cual opera en 100 planteles en la actualidad y buscan que este 2021 llegue a 225 escuelas de educación básica y a distancia, beneficiando a más de 100 mil estudiantes del estado.

“Los planes de trabajo cambiaron, se tuvieron que modificar, pero no podíamos abandonar esta agenda que para nosotros era prioritaria y por eso tiene este doble significado: que el día de hoy que cumplimos un año iniciada la pandemia estemos dando una muestra de que el trabajo no se abandonó en la cancha educativa, al contrario, la emergencia sanitaria nos dio enormes lecciones, nos enseñó y nos permitió entender la importancia que tiene el uso de la tecnología para poder contar con modelos de educación que funcionen”, indicó Alfaro Ramírez.

Este proyecto digital de Aulas de Innovación Educativa se estableció durante la gira de trabajo que realizó el integrante de la Alianza Federalista, en Silicon Valley a inicios de su administración y que ahora ante las condiciones sanitarias causadas por el Covid-19 han tomado gran relevancia, debido a las situaciones que enfrentan los niños, niñas y docentes.

El objetivo es crear espacios inclusivos que promuevan ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del uso de la tecnología como una herramienta pedagógica y de construcción de aprendizajes innovadores.

Asimismo, se busca contribuir a mejorar las prácticas de enseñanza que brindan habilidades y competencias a los alumnos, mediante el uso de las herramientas de Google for Education, durante la entrega de las Aulas Google, el ex alcalde de Guadalajara y Tlajomulco resaltó que luego de que la OMS anunciara al Covid-19 como pandemia, Jalisco fue la primer entidad en tomar medidas para enfrentar la pandemia.

Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación habló sobre la importancia de que los jóvenes estudiantes de Jalisco cuenten con estas herramientas durante su formación académica, así como resaltar que estas plataformas han sido un éxito en la entidad.

“Cada una de las escuelas de ustedes niños, niñas, jóvenes y docentes, van a disfrutar no sólo de una aula, van a disfrutar de todo un concepto que va a evolucionar la manera de enseñar, porque de la mano del equipamiento va la conectividad, con una estrategia de access point que les permite tener interconexión en cualquier parte de la escuela y que el director con su equipo académico decida cómo la utiliza”, agregó el titular de la SEJ.

También aprovechó para reconocer la importancia de los docentes dentro de este nuevo modelo educativo, agregando que al ver la aceptación que ha tenido esta herramienta por parte de las y los maestros de Jalisco, así como el hecho de que puede trascender las asignaturas y compartir un significativo aprendizaje al hacerlo más real para los estudiantes e incluso más atractivo.

“Desde hace 20 meses empezamos a trabajar una estrategia de generación de contenidos de alta calidad, contenidos que vayan a la vanguardia, que enseñen aquello que hemos querido los educadores, enseñarles desde hace décadas, es decir, el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos, hoy es una realidad”, agregó Flores Miramontes.

El mandatario emecista afirmó que será en agosto de este 2021 cuando la Red Jalisco opere al 100 por ciento, la cual se unirá a las clases presenciales “Estamos ya terminando la instalación de más de 5 mil 600 kilómetros de fibra óptica, que nos va a permitir llevar internet de alta velocidad hasta el último rincón del estado y vamos a conectar todas las escuelas, todos los centros de salud, todas las plazas públicas”.

Por su parte, Alejandro Almazán Zimerman, Head of Google for Education, Spanish speaking LATAM at Google refirió que estas herramientas educativas ponen en un avance a los alumnos y maestros de Jalisco, ya que estas se están usando en al mismo nivel de países avanzados como Estados Unidos y Japón.

Agregó que la pandemia agiliza el uso de la tecnología como con la herramienta de Class Room, una ventaja que llevan los menores para que en un futuro tengan áreas de oportunidad en lo laboral y estén capacitados para la altura de las empresas internacionales.

“Hoy en día Jalisco se está subiendo, como se están subiendo los lugares más innovadores, por poner dos en particular, como lo es Estados Unidos y Japón. Hoy en Estados Unidos el 63 por ciento de todos los proyectos se hacen con este ecosistema”, dijo Almazán Zimerman.

Durante la entrega de las Aulas Google, participó además, el director de la Telesecundaria Mariano Azuela, Javier San Juan Preciado, quien manifestó que el mejor activo de Jalisco es la educación.

Cada una de estas aulas fue equipada con:

40 laptop tipo Chromebooks

Carritos de carga para almacenamiento con centro de carga incluido

En 2019 se inició con la entrega de 50 aulas, en el 2020 se entregaron 50 más y para este 2021 se contempla la compra de 225 aulas más para llegar a un total de 325 este año.

Beneficios del uso del Chromebooks en docentes y estudiantes de Jalisco:

1. Facilita el aprendizaje a distancia

2. Creación de materiales educativos

3. Trabajo colaborativo

Además, con el objetivo de brindar herramientas de educación a distancia por la contingencia sanitaria ocasionada por Covid-19, se transforma la cultura digital de toda la Secretaría de Educación en los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión eficiente en las comunidades educativas. En abril del año pasado la SE lanzó la estrategia Recrea Digital, cuya ejecución se basa en 4 componentes:

• Conectividad

• Plataforma digital (RecreApp)

• Recursos didácticos

• Formación digital