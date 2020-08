El youtuber Alfredo Valenzuela está libre tras vivir "una película de terror" en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- "Lo que pasé allá adentro, se los juro, es una película de terror" dijo anoche el youtuber Alfredo Valenzuela tras recuperar su libertad y grabar un video en la comodidad de su casa en Zapopan, Jalisco, en donde estuvieron presentes algunos de sus amigos y a su novia Andrea Navarro, sobre quien dijo "es la mejor del mundo" por estar al pendiente de él durante los tres días que pasó tras las rejas de la Fiscalía del Estado.

En el video el también empresario, originario de Hermosillo, Sonora, aclaró que de momento no podrá dar muchas declaraciones sobre lo acontecido ya que su proceso legal aún continúa y que tampoco podrá publicar videos con la periodicidad que lo hacía previo a ser detenido el pasado martes 25 de agosto en la colonia Poniente de Zapopan, Jalisco, presumiblemente por participar en carreras clandestinas y por que sus dos escolpas portaban armas de fuego sin el permiso adecuado que deberpia emitir la Sedena.

"Pasé tres días encerrado. Así es, ¡estuve en la carcel! La verdad no es algo ¡para nada bonito!, no es una experiencia buena"

Dijo Alfredo Valenzuela en el primer video que publica en su canal de YouTube tras recobrar su libertad para luego agregar "Es algo que yo creo que tenía que vivir, es un aprendizaje más".

Mediante su publicación, el youtuber que se ha hecho famoso dentro del mundo automovilístico, dio las gracias a todos los seguidores que durante su detención dejaron en sus redes sociales mensajes de aliento e incluso hubo quienes le han hecho donativos monetarios para que pague la multa a las autoridades viales de Jalisco y pueda recuperar su vehículo deportivo que le asegurado durante su dentención, un Toyota Supra, de color blanco, sobre el cual reveló:

"El Supra, aún no está conmigo, eso lo hablaré próximamente... por el momento no puedo hablar mucho del caso ya que mi caso sigue abierto... pero quería decirles y dales las gracias por todo el apoyo que ustedes medieron, de verdad gracias a ustedes estoy aquí, afuera."

Alfredo Valenzuelta también resaltó el apoyo que recibió por parte de su novia Andrea Valenzuela, quien durante su detención alzó la voz en las redes sociales para pedir que las autoridades de Jalisco dijeran la verdad de lo que había pasado la noche del martes y además de convocar a los presentes a mostrar pruebas, por ejemplo los videos que fueron grabados en ese momento.

"Quien de verdad se voló la barda 100%, fue Andreita estuvo 24/7 ahía afuera, tengo la mejor novia del mundo... Allá adentro se me salieron las lágrimas nadamás una vez y fue porque Andreita me mandaba mensajes en la comida, en unos cartoncitos... Cuando la veía detrás de un vidrio eso me pegaba ¡durísimo!"

Confesó el youtuber.

Durante los tres días que pasó preso, el sonorense dijo que evidentemente se vio afectado su estado de anímico e incluso publicó en su instagram que ha durante su detención perdió 2 kilos de su peso normal.

"No puedes dormir, es una tristeza, una depresión, es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tres días se dicen fácil, pero una hora allá adentro son como seis horas aquí... Casi no comí nada ahí dentro, sí dan comida y todo pero no tines ganas de comer, ¡no tienes ganas! Ahí adentro se escucha muchos llantos, mucha gente quejandose"