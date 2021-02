Elecciones Jalisco 2021: Guadalajara protegerá espacios de la propaganda política

Guadalajara, Jalisco.- Para que la ciudad de Guadalajara no se convierta en un escaparate gigante de propaganda política durante las elecciones del 2021, ya se pusieron las cartas sobre la mesa sobre las restricciones que habrá.

Candidato o partido que se quiera pasar de listo anunciándose donde no debe o dejando su publicidad después de las campañas, será sancionado, ha advertido el gobierno municipal de Guadalajara.

"A veces, ante el calor de la contienda electoral, no se respetan las reglamentaciones y nos veremos, si fuera el caso, obligados a actuar para su cumplimiento", advirtió el Secretario General del Ayuntamiento tapatío, Víctor Sánchez Orozco.

"En el Municipio, pues no nos podemos meter al ámbito electoral, pero sí al tipo de sanción pecuniaria que esperemos no llegar a eso, porque no se pretende que sea un proceso que como ya dije se pueda enrarecer".