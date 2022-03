Elisa llegó a Jalisco de Veracruz con metas que cumplía paseando perros; abusaron de ella y la mataron

Guadalajara, Jalisco.

Elisa, ya no camines de noche, cuídate-

-No te preocupes, todo estará bien-

Elisa y Naty hablan en totonaca, idioma que sus padres les enseñaron en la sierra norte de Veracruz. Hace 13 años dejaron su hogar para llegar a Jalisco. Elisa tenía el sueño de construirles una casa a sus padres. Hace 15 días sufrió abuso sexual y la asesinaron. La familia pide justicia por el feminicidio.

“Lo último que uno quiere es macar allá (al forense). Ella debe estar en un hospital”. Naty guardó la esperanza hasta donde la realidad le alcanzó. El domingo 20 de febrero le avisaron que Elisa sufrió un accidente y la buscaron en hospitales y números de emergencia, pero Elisa no volvió.

Aún quisieron tranquilizarse esperando que apareciera en algún hospital privado, quisieron denunciar su desaparición, pero las autoridades no les permitieron por las pocas horas del reporte. Al final, cuando marcaron al forense y ellos les dieron su descripción, la esperanza se fue.

“Caminaba demasiado. 15 kilómetros diarios, desde la una de la tarde hasta las 11 de la noche, no le gustaba tomar camión”. Naty recuerda a su amiga y las prisas con las que siempre anduvo. Medía un metro, 40 centímetros, delgada, piel morena y divertida. La quería como una hermana.

Su apariencia contrastó con su energía. Para ganar dinero extra, 20 pesos la media hora, aprendió a pasear perros y llegó a tener hasta 15 de ellos a su encargo. Paseaba unos e iba por otros. Caminar, disfrutar de las sombras de los árboles cercanos a la vía del tren era su rutina.

No pensó en la maldad de las personas. Trabajó y caminó por lugares cercanos donde encontraron su cuerpo. Las personas la reconocían como al tren que pasa diario sobre Guadalajara. Paseando perros grandes o pequeños, acariciándolos y cuidándolos

-Te va a tirar esa perra bóxer- le decían los vecinos al ver el contraste de tamaños.

-No pasa nada- respondía con su voz delgada y suave.

“Era un ángel para nosotras. Siempre nos hacía reír, era una niña inocente, simpática, amorosa, cariñosa. Ella tenía 34 años, era una señorita linda con cuerpecito de niña”, Naty se expresa de Elisa con amor de hermana y no sólo de amiga, con anécdotas de ella en la memoria, mientras ahora reza los novenarios por su ausencia, así dictan las costumbres de sus ancestros.

Elisa es la novena víctima de feminicidio en este 2022 para Jalisco. Tercer lugar a nivel nacional, sitio compartido con Veracruz y debajo del Estado de México y la Ciudad de México. Pero Naty no quiere que sea una cifra más. El día de su entierro entre las montañas donde nació, niños también exigieron que justicia.

Los niños siempre estuvieron apegados a la vida de “la niña”, como se refiere su amiga. Hace poco fue el cumpleaños de una sobrina de Naty y el aburrimiento se fue cuando Elisa se puso a jugar con los niños e incluyó a sus amigas. Esa alegría era cotidiana entre ellas.

Fue el mediodía del sábado 19 de febrero, en la avenida Inglaterra y la calle El Tule, en la colonia Puertas del Tule, donde encontraron el cuerpo de la joven, un paso cotidiano para ella y que Naty visitó para conocer el lugar donde estuvo. Reza para su alma, en un altar pequeño a su memoria.

“Ella no merecía lo que le pasó, cómo terminó. La familia está devastada, sus papás”.

Elisa llegó a Jalisco para darle una casa a los suyos. La riqueza cultural del totonacapan, como Tajin o los voladores de Papantla, no se traduce en buenos empleos. Le quitaron la oportunidad de construir la casa que tanto platicó con detalle en las noches de desvelo entre amigas. Hasta la madrugada y en su lengua natal.

“Terminaba su casa allá en Veracruz y me decía: “voy a comprar esto… ya construyo mi casa”. Me contaba todo y le arrebataron la vida tan cruelmente, yo como amiga me duele mucho sus papás”, Naty denuncia y recuerda. “Era una niña muy risueña, nunca miró con malicia, se confiaba”.

El cuerpo de Elisa recorrió el pueblo donde nació. Las pancartas naranjas acompañaron el cortejo. “No más feminicidios”. “Justicia”. Elisa ya descansa cerca de los suyos, después de tanto caminar.

Si deseas ayudar a los papás de Elisa, se mantiene abierta una cuenta bancaria abierta a nombre de Ángel Reyes en el banco HSBC cuenta: 4213-1661-2621-0834.