Elvis, Lightyear, Tigres del Norte, Spiderman, cartelera e invitados en FICG de Jalisco

Zapopan, Jalisco.- ¡Hasta los Tigres del Norte estarán presentes en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)! En esta edición de FICG los directores y actores Diego Luna, Manolo Caro, Antonio Cruz Contreras, entre muchos otros estarán invitados.

Así lo dieron a conocer la directora del Festival, Estrella Araiza en la Sala número 1 Guillermo del Toro en las instalaciones de la Cineteca FICG en compañía a demás autoridades de la Universidad de Guadalajara, así como del Festival.

Con charlas previas o posteriores a las proyecciones cinematográficas en la edición número 37 del FICG, que se celebrará como todos los años en la Cineteca FICG ubicada en Zapopan, Jalisco, las y los invitados del mundo del cine realizarán charlas y clases magistrales del 10 al 18 de junio en el marco del Festival.

La edición 37 del FICG será inaugurada el 10 de junio con la proyección de la película protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks “Elvis” de Baz Luhrman, conocido por haber dirigido grandes filmes como el Gran Gatsby protagonizado por Leonardo DiCaprio, así como Moulin Rouge.

@ficg

Mientras que para su clausura el 18 de junio, se proyectará el documental “Los Tigres del Norte: Historias que contar” dirigido por Carlos Pérez Osorio, la cual tendrá como invitados a los integrantes del grupo, Jorge, Hernán, Luis y Eduardo Hernández, así como Óscar Lara.

Clases magistrales, charlas y paneles

Manolo Caro realizará una conferencia magistral el día sábado 11 de junio, quien además había informado sobre una incubadora de talentos. Mientras que los ilustradores Liniers y Montt, realizarán una conferencia stand-up magistral ese mismo día.

El domingo 12 habrá una conferencia magistral bajo el nombre “Éxito: Secreto más buscado de Hollywood”, y HBO Max realizará un panel de “Muxes: un relato de lucha, superación y reconocimiento”.

Spiderman llegará al Teatro Degollado, el cual vuelve a ser sede del FICG, con la clase magistral “Spiderman: el camino al Oscar”. Y la charla “caminos de inclusión y accesibilidad desde el cine” también será llevada a cabo el mismo día.

El martes 14 llega HBO Max nuevamente con una conferencia magistral de True Crime, serie televisiva sobre crímenes reales, además de la presentación del libro del cine de Daniel Jiménez Cacho, escrito por Roberto Fiesco y diseñado por Alejandro Magallanes.

Arely Fernández / DEBATE

Para el jueves 16 habrá un panel bajo el nombre: “Panorama actual de la producción creativa en México, su futuro y qué hacer en la industria”, además todos los días de duración del FICG, habrá una exposición del artista gráfico Alberto Montt, quien realizó el cartel de FICG de esta edición.

Premio Maguey

Pabel Cortés, director del Premio Maguey, galardón que difunde y promueve la cinematografía LGBT+, aseguraron que tendrán una colaboración con el Guadalajara Pride, quienes realizarán la marcha del orgullo el día 4 de junio en Guadalajara, Jalisco.

Además, 13 películas de 18 países distintos serán presentadas durante el Festival, así como “Camila saldrá esta noche” de Argentina, “Nunca seremos parte” de Amelia Eloisa, proyección local de Jalisco, entre muchas otras.

Premio de cine socioambiental

Por su parte, el director general del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Santana Castellón, informó que la muestra socioambiental sube de categoría a convertirse en un premio.

“Inició hace 13 años la muestra de cine socioambiental en el marco del FICG […] la décimo cuarta edición de la muestra de cine socioambiental se transforma y se eleva a categoría para convertirse en el nuevo premio de cine socioambiental del FICG competencia internacional”, aclaró.

Galas a beneficio

Omar Avilés, director de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer que dentro de las instalaciones del FICG se llevarán a cabo galas de beneficio donde las ganancias obtenidas serán donadas a distintas asociaciones, las entradas serán de 200 pesos y será para proyecciones como “Everything everywhere all at once”, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert.

Everything everywhere all at once

Además de la película de terror The Black Phone del director Scott Derrickson también conocido por sus películas Siniestro, así como Lightyear, la película animada inspirada en el personaje de Toy Story.

En el sitio también estuvieron presentes Raúl Padilla, presidente del patronato del festival, así como el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.

Para más información sobre la cartelera del FICG edición 37, se puede acceder a la página ficg.mx donde se informará sobre todas las proyecciones, charlas y clases magistrales.