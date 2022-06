Empodera AMLO a los narcos.- Emilio González

Guadalajara, Jalisco.- El ex Gobernador Emilio González Márquez acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger y empoderar a los narcotraficantes en México.



En entrevista, al asistir a la conferencia que impartió el diputado federal panista, Santiago Creel, en Expo Guadalajara, organizada por la ONG Confío en México, González Márquez dijo que con Felipe Calderón, el Gobierno de México estaba del lado de la gente, lo cual no sucede en la actual Administración morenista.



"Antes teníamos un Gobierno federal que estaba del lado de la gente, ahora hay un Gobierno que abraza a las organizaciones delictivas", dijo González Márquez.



"Tenemos un Presidente de la República que empodera a los narcos y le da la espalda a las familias de México. Felipe Calderón fue un Presidente valiente, que enfrentó a los narcos, no les tuvo miedo, y ahora el Gobierno de Morena y Morena son aliados de los narcos, yo no sé decirte si Morena es el brazo político de los narcos o los narcos son el brazo armado de Morena, pero de que son lo mismo no tengo ninguna duda y lo estamos viendo en cada elección que hay en el País".

Quién fungió como Gobernador de Jalisco de 2007 a 2013 reprochó que López Obrador siga culpando a los Gobiernos anteriores de los problemas de inseguridad que enfrenta el país y exigió al mandatario federal hacerse responsable de su Administración.



"Es una actitud infantil el no hacerte responsable de tus actos", dijo el ex Gobernador.



"Si él no sabía que existían estos problemas no debería de estar en el cargo, yo creo que López Obrador tiene que renunciar, a Morena le quedó grande el paquete, Morena no está para gobernar México".



González Márquez reconoció que Morena seguirá siendo un partido competitivo porque aprovecha el empobrecimiento que generan sus propios Gobiernos entregando apoyos sociales para luego lucrar políticamente con ellos



"Morena genera pobres y se aprovecha de la pobreza, va a seguir ganando elecciones si se lo permitimos", sentenció el panista, quien hizo un llamado de unidad a que las personas que piensan diferente a la 4T y han luchado por la democracia.