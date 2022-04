En Guadalajara no habrá ley seca por el ejercicio de consulta electoral el domingo 10 de abril

Guadalajara, Jalisco.- La ciudad de Guadalajara , Jalisco , no impondrá ley seca por la consulta electoral a celebrarse el próximo d omingo 10 de abril a nivel nacional, así lo informaron autoridades municipales la mañana del jueves 07 de abril.

