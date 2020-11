Jalisco. - Ante las medidas establecidas por el Gobierno de Jalisco, luego de apretar el Botón de Emergencia, los taxistas abusaron de los ciudadanos y no respetaron los precios establecidos por el Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, en el cual se prevé un máximo de 160 pesos por traslado, respecto a las tres diferentes zonas y cobros que se dividio la metrópoli mientras se mantenga la medida sanitaria establecida.

En redes sociales los usuarios se quejaron sobre los taxistas que no respetaron la tarifa establecida, asímismo, los medios locales compartieron que los ciudadanos señalaron que algunos conductores ni siquiera quisieron usar el taxímetro, el cual esta obligado a usarse por la ley.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Segun la Secretaría del Transporte (Setran), se revisaron 390 unidades e infraccionó a 26 por no tener sus documentos en regla, por exceder el número de pasajeros permitidos (3 por la pandemia), así como inclumplis con las medidas establecidas durante el Botón de Emergencia, esto luego de quejas que presentaron usuarios por abuso de los choferes.

"Hasta el día de hoy se supervisaron 250 taxis; más de 100 vehículos particulares para que no se tratara de empresas de redes de transporte; también se han atendido 120 reportes de sitios de taxi que incumplían con la tarifa solidaria a la que se comprometieron", compartió la Setran a través de sus redes sociales, el día 31 de octubre.

Sin embargo, la dependencia no señala que las sanciones se hayan aplicado a causa de no aplicar la tarifa solida o por no usar el taxímetrs, de acuerdo alos medios locales, ante las dificiltades que significan a la sociedad, no se prevé que los vehículos de plataforma operen.

Desde el viernes, el Ejecutivo estatal, Enrique Alfaro, presionó el botón de emergencia, que limita las actividades nocturnas entre semana y frena las recreativas y culturales los fines de semana, para disminuir la velocidad de contagios de Covid-19, debido al rebrote que se ha reportado en el estado así como para diferentes entidades del país.

Conductores de plataforma burlan medidas

Ante la demanda de servicio y los altos precios aplicados por los choferes de taxis, los conductores de plataformas digital compartieron a través de sus redes sociales sus números telefónicos para brindar servicios de transporte, aunque esto signifique burlar las medidas establecidas por el Gobierno de Jalisco.

“Vecinos, trabajo en Didi y Uber, no podré laborar a causa del botón, ofrezco mis servicios para sábado y domingo con las tarifas de las aplicaciones. Viajes seguros en el Área Metropolitana y fuera”, se puede leer en una publicación en redes sociales.

Ajustan Botón por caos ocasionado

A menos de 24 horas de que se activó el Botón de Emergencia en Jalisco, ordenado por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, se tuvieron que modificar sus reglas debido al caos generado la noche del viernes 30 de octubre; a causa de las salidas en masa de los trabajadores y los horarios restrictivos del transporte público.

"La experiencia de ayer jamás la había vivido nuestra ciudad... Ayer aprendimos lecciones que nos ayudarán a hacerlo mejor en los siguientes días. El reto es evitar aglomeraciones en horas pico en el transporte público. Por ello hoy desde muy temprano ajustamos la estrategia y queremos anunciar las medidas acordadas con el sector privado para el escalonamiento de horarios de cierre durante la semana, así como nuevas definiciones en materia de transporte", anunció Enrique Alfaro Ramírez, en sus redes sociales.

Ahora, con el fin de mitigar el tráfico y aglomeraciones en el transporte público de las ciudades de Jalisco, principalmente de la Zona Metropolitana de Guadalajara en donde la noche del viernes reinó el caos, a partir del sábado se implementó el escalonamiento de horarios laborales tando del sectores público como del privado, los cuales aplicarán de lunes a viernes.