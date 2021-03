En Jalisco el 92% de la población tienen celular de acuerdo a la información del INEGI

Guadalajara, Jalisco. - Casi toda la población del Estado cuenta con un teléfono celular.

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010 solamente el 75.4 por ciento de la población de Jalisco contaba con teléfono celular, mientras que para el año 2020 el censo registró un 91.7 por ciento de jaliscienses con celulares.

Mientras que el uso de telefonía celular aumenta, las líneas de teléfono fijo disminuyen, pues de acuerdo con el Censo, en 2010 el 55.3 por ciento de la población contaba con una línea fija. Sin embargo, el 2020 registró que sólo el 43.4 por ciento de los jaliscienses aún mantienen una.

Los estados con más porcentaje de uso de telefonía celular son Baja California Sur con 94.6 por ciento, Baja California con 94.4 por ciento y Aguascalientes con 93.2 por ciento, mientras que Jalisco se encuentra en el décimo lugar con 91.7 por ciento.

Gonzalo Rojón, director de análisis en The Competitive Intelligence Unit (The CIU), explicó que un 82 por ciento de la población mexicana utiliza prepago, este dato no varía mucho respecto a los estados, por lo tanto aproximadamente solo el 18 por ciento de Jaliscienses cuentan con un plan de pospago.

En el caso de las compañías de telefonía celular, según datos de The CIU, Telcel cuenta con el 60 por ciento de los usuarios a nivel nacional y 72 por ciento en Guadalajara, posicionándose como la compañía número uno en México.

"El fabricante más grande que tiene una mayor penetración es Samsung que se presenta como líder en Guadalajara con 35.1 por ciento" comentó Rojón. De acuerdo con información proporcionada por The CIU, el gasto promedio de los tapatíos en telefonía celular es de 4 mil 409 pesos por equipo.

En el caso del internet, en 2020 más de la mitad de la población lo utiliza pues un 61.8 por ciento cuenta con internet en su domicilio, presentando un incremento considerable pues en 2010 sólo el 27 por ciento contaba con este servicio.