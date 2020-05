En Jalisco "estamos en una fase de aceleración de contagios": Alfaro

Guadalajara, Jalisco.- La pandemia del Coronavirus amenaza con propagarse con más intensidad durante un mes más, ha declarado el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien esta mañana sostuvo una reunión con expertos de la Secretaría de Salud y de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para acordar las acciones que se deberán de tomar a partir del 1 de junio, mismas que dijo dará a conocer la noche de este viernes.

"Es muy importante que se entienda que estamos lejos de terminar con esta historia, que nos falta mucho para poder salir adelante, que hemos dado bien los primeros pasos, los resultados son alentadores de como la estrategia nos ha funcionado, pero también los datos nos dicen que estamos en una fase de aceleración de contagios", aclaró Alfaro Ramírez.

Entres los asistentes a la reunión destacó la presencia del sercretario de salud de Jalisco, Fernando Petersen, y la del rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, quienes mediante una mesa de trabajo han decidido ya cuáles serán las nuevas medidas preventivas que deberá tomar la población para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19.

De momento, el gobernador de Jalisco dijo que "si la gente entinde incorrectamente el mensaje (de la reactivación económica), si la gente piensa que ya estamos en una condición de regresar a la vida como la conocimos vamos a cometer un error ¡terrible!".

Cabe recordar que el decreto de aislamiento social implementado por el Gobierno Federal concluye este mes de mayo, por lo que a partir del 1 de junio lagunos sectores empresariales empezaran a abrir sus puertas y con ello la población empezará a salir con más frecuencia a la calle.Ante la cercanía de la fecha, el gobierno de Jalisco pide a la población seguir actuando con responsabilidad.

"Esta reactivación tiene que ir acompañada de un compromiso mucho más serio de quedarse en casa, en lugar de estar afuera. Nos estamos preparando para enfrentar lo que viene...pero si la gente no ayuda, si la gente no entiende no vamos a poder"