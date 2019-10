En Jalisco, finca cargos por 5.6 mdp a La Barca y Jamay

Guadalajara, Jalisco.- Un total de 5 millones 652 mil 513 pesos son los cargos que la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, aprobó esta mañana contra cuentas públicas de los municipios de La Barca y Jamay.

Mediante una sesión extraordinaria, los diputados acordaron aplicar 680 mil 513 pesos en cargos a las cuentas públicas del 2017 del municipio de La Barca, mientras que el resto, 4 millones 972 mil pesos, corresponden a las cuentas públicas del 2015 del municipio de Jamay. En contraparte, el municipio de Tolimán quedó absuleto de cargos por las cuentas públicas de 2016.

En tanto, las cuentas públicas de 2017 de los municipios de Chiquilistlán, Villa Purificación, Zapopan, Etzatlán, Arandas, Zapotlán El Grande y Magdalena fueron regresadas a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), para un segundo informe.

Durante la sesión, la diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión, puso a consideración de sus compañeros el nombrar a una persona que contribuya a supervisión y ejecución de actividades administrativas del Órgano Técnico de la Comisión de Vigilancia, resultando electo Carlos Hernández Gómez.

Las funciones que desempeñará Hernández Gomez serán:

tener comunicación eficiente con el resto de los asesores de los diputados. No tiene atribuciones, ni facultades, no firma, no recibe, no sella, ni capacidad de decisión ni margen de maniobra, sólo se encargará de poner al día los procesos administrativos”