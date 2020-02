En Jalisco muere menor por falta de medicina contra el cáncer

Guadalajara, Jalisco.- Mientras el Poder Ejecutivo de Jalisco aseguraba que el Estado sí tiene abasto de medicina contra el cáncer infantil, una menor de 15 años falleció ayer en el Hospital Civil Juan I. Menchaca a causa del desabasto del medicamento que su doctor le recetó contra la leucemia que padecía.

La adolescente fue diagnosticada con leucemia y cuando se encontraba en terapia intensiva, los galenos pidieron a sus padres un medicamento que no estaba en la farmacia del nosocomio.

"No hubo el medicamento para mejorarle la calidad de vida o aliviarle el dolor, es la realidad, no había medicamento. Tenemos la carta de petición de ese día donde dice: 'No contamos con el medicamento'", apuntó Alejandro Barbosa, director de la asociación civil Nariz Roja.

Autoridades del hospital reconocieron que en el momento que se necesitaba el medicamento no lo tenían, sin embargo se le administró otro de características similares, por lo que descartaron que el fallecimiento fuera consecuencia del desabasto.

"Recibió el esquema de tratamiento que debía de recibir por el tiempo que debía recibir, no fue por ausencia, por falta de algún medicamento que esta niña murió", indicó Jaime Andrade, director del OPD Hospital Civil de Guadalajara.

Precisó que la niña llegó grave al hospital en enero y ahí la diagnosticaron con leucemia. Pese a que recibió la quimioterapia inicial, su condición fue empeorando hasta tener un choque séptico.

La medicina que no tenían en ese momento, admitió, es una de la familia de las aminas, pero fue sustituida con una que hace la misma función: elevar la presión.

Andrade reconoció que hasta ayer había un desabasto de 10 fármacos como cicofloracilo, citarabina, vincristina, vinblastina, bleomicina, dacarbacina y amifostina.

"Estos medicamentos está teniendo uno dificultad para encontrarlos porque son de importación", admitió.

Sin embargo, por la tarde el Poder Ejecutivo estatal aseguró en un comunicado que en Jalisco no hay desabasto de fármacos y que los 357 pacientes oncológicos pediátricos que se atienden tanto en el Civil como en Zoquipan tienen garantizado su tratamiento.

Posterior al comunicado y pese a que por la mañana aseguró que el Gobierno había incumplido su palabra, Barbosa indicó que el problema de desabasto acabó, por lo que detendrán las campañas de recaudación de fondos y hoy entregarán el fármaco que compraron con lo recolectado.

