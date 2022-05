En Tlajomulco hacen “justicia por su propia mano”; linchamientos legítimos pero ilegales, según académicos

Guadalajara, Jalisco.- Los linchamientos registrados en Tlajomulco contra presuntos ladrones son legítimos, pero no legales, pues exhiben la incapacidad de los vecinos para dialogar y los convierten también en delincuentes, opina Jorge Tejada Montaño, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Explicó que las leyes penales en México reconocen el derecho a la legítima defensa, siempre y cuando se sustente en la ausencia total del Estado o violencia justificada, algo que no sucede en Tlajomulco.

"No es motivo de escándalo. Las leyes penales reconocen el derecho a la defensa legítima, pero no es legal, no está justificado porque no tiene los requisitos. La que sí es legal parte de un supuesto de que el Estado no puede estar en todo momento y en cada lugar para proteger a los ciudadanos", puntualizó.

Tejada indicó que la Zona Valle de Tlajomulco no es la que más delitos patrimoniales registra en Jalisco ni en el País, así que la conducta de los ciudadanos que hacen justicia propia obedece más a la descomposición del tejido social, a la posible intromisión del crimen organizado y a su incapacidad de dialogar.

Propone retomar la comunicación con la Policía de Tlajomulco y construir asociaciones vecinales, parecidas a las de Colonias de Guadalajara y Zapopan como Ladrón de Guevara, Chapalita y La Aurora, donde aplican estrategias como "vecinos vigilando" y su buena organización obliga a actuar a la Policía.

Tejada evalúa como exitoso este modelo; para conseguirlo, indicó, es necesario un entendimiento recíproco, organización para exigir otros servicios públicos y liderazgos que donen su tiempo.

"El éxito parte de que hay una recíproca comprensión por parte de la autoridad local de las necesidades, de este hartazgo; pero también los ciudadanos comprenden la problemática que tienen los titulares del Ejecutivo con el desarrollo de las policías", comentó.

Cuestionada al respecto, la Comisaría de Tlajomulco respondió que tienen buena comunicación con los vecinos; negaron que existan grupos de autodefensa.

"Actualmente no se tiene conocimiento alguno de grupos de autodefensas, como en algunos medios se ha dicho".

"Existen grupos de vecinos organizados en conjunto con el área de Participación Ciudadana de Tlajomulco, incluso hay grupos de vecinos que han salido a apoyar en los recorridos de vigilancia. Se cuenta con grupos de WhatsApp para atender los reportes de los ciudadanos", respondieron a través de la Dirección de Comunicación Social.