Encuentran cadáver de un hombre en un BMW en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Adentro de un BMW negro fue localizado el cadáver de un hombre en la Colonia Las Pintitas de El Salto.



Durante la madrugada, policías que vigilaban por la Carretera a Chapala descubrieron el homicidio.

Cerca del cruce de Juan Escutia, en el retorno subterráneo de una empresa, vieron el vehículo negro, modelo 2010, junto con una camioneta Chevrolet gris con placas de Chihuahua.



Verificaron las placas de ambos y no tenían reporte de robo.



Luego descubrieron a un hombre fallecido con impactos de arma en su cuerpo, además de varios casquillos calibre .9 a su al rededor.



El lugar fue asegurado y se recuperaron los indicios.



El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) trasladó el cuerpo a la morgue morgue metropolitana para realizarle la autopsia.



No se informaron características de los causantes



Por otro lado, en Tlajomulco, un hombre fue herido por arma blanca.



La Policía Municipal fue informada de una riña en la Plaza Principal, pero cuando llegaron ya no hallaron al lesionado.



Fue trasladado a Cruz Verde Marcos Montero de Tlaquepaque. No se aclaró cuál es su estado de salud.