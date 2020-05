Endurecen reglas de cuarentena contra supermercados de Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- Ante la exigencia de los comerciantes de que se les deje vender artículos no escenciales, como lo hacen los grandes comercios, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ordenó hoy a los gerentes de supermercados solo ofertar artículos esenciales dentro de sus establecimientos.

Lo anterior fue señalado por Francisco Vallejo, secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, luego de que poco más de medio centenar de comerciantes, de la delegación de El Pitillal y del Centro de la ciudad portuaria, se manifestaran esta mañana para pedir que les dejaran abrir sus negocios, algunos de ellos con giros no esenciales.

Los comerciantes de artículos no esenciales, se apostaron a temprana hora frente a la presidencia municipal para pedir dialogar con el presidente municipal, Arturo Dávalos, y así lograr un acuerdo.

Una de sus principales quejas era que a ellos no se les permitiría vender artículos no esenciales, como obsequios para el día 10 de mayo, mientras que en los diferentes supermercados de la ciudad se vendía cualquier tipo de enseres.

“Estamos pidiendo que nos atiendan, somos comerciantes principalmente de El Pitillal, también de Puerto Vallarta. Ya no podemos aguantar estar cerrados, sinceramente la mayoría estamos quebrados, ya estamos por quitar nuestras tiendas y no se vale, no se vale tantos años de esfuerzo y trabajo como para que ya lleguemos a la quiebra, por favor necesitamos una respuesta, necesitamos que nos apoyen”.