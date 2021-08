Enfermera falsa engañó a mamá diciendo que iba a ponerle vacunas para robarle a bebé en Jalisco

Zapopan, Jalisco.- -¿Cuándo me van a regresar a mi hija? Se la llevó una enfermera, me dijo que le iba a poner unas vacunas.-

Fue en ese momento donde las enfermeras que atendían en el segundo piso del Hospital de Occidente en Zapopan, Jalisco, supieron que algo estaba mal. No era común que alguien separara a un menor de su madre, menos por vacunas a las seis de la tarde. La menor sigue desaparecida y en el nosocomio sale a relucir la falta de seguridad y organización.

DEBATE habló en exclusiva con una de las enfermeras que atienden en el piso dos de maternidad del hospital también conocido como Zoquipan, donde este miércoles una mujer con pijama quirúrgica se hizo pasar por enfermera y se robó a una menor recién nacida mientras burló la nula vigilancia y controles del nosocomio.

"Nunca había pasado esto. Ahí supe que algo andaba mal, porque en primer lugar nadie se lo lleva a esa hora...la compañera de la vacuna sube como a las once de la mañana pero cama por cama; lleva su hielerita de la vacuna y en ningún momento se lleva a los bebés", explicó la enfermera que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.

La madre insistió en su hija y empezaron a buscar por el hospital. En el segundo piso se encuentran las mujeres que recién dieron a luz y los bebés están con ellas en todo momento, al menos que nazcan con algún padecimiento es que los trasladan al piso inferior donde se localiza la Unidad de Cuidados Intensivos o al tercer piso, donde también hay otra UCI por el exceso de menores que tiene el hospital.

En el cuarto habían otras pacientes, mujeres que acababan a dar a luz, por lo que la enfermera se sorprende de cómo la mujer que robó a la recién nacida pudo ser capaz de simular calma entre las madres y cómo detectó a la que sería su víctima. Entre el personal de años, ya se conocen, pero en la realidad del Covid-19 la cantidad de contrataciones nuevas hace imposible conocer a todos los doctores o enfermeras nuevas.

"Ahorita como hay mucha gente contratada por el Covid-19 no los conocemos. La Fiscalía nos mostró una foto para ver si era alguien conocida, pero con el cubre bocas hace más difícil. Las que tenemos tiempo ya nos conocemos, de años pero a las nuevas no", explica para DEBATE.

La mamá al no encontrar a su hija, sufrió una crisis nerviosa que hizo que la bajaran al primer piso para su atención. El papá, de quienes hasta el momento se desconocen sus identidades, también se encuentra mal por no saber de su menor quien había nacido este mismo miércoles.

Fue durante el cierre para cambio de turno que todo pasó. Las enfermeras se asustaron y empezaron a preguntar si la bebé había sido llevada al tercer piso pero no. En el caso de que un médico pediatra tenga que trasladar a un menor a los cuidados intensivos, se le comunica a la madre de manera clara y se está acompañado de otras personas, no es común que lleguen solos.

La enfermera en la entrevista también criticó la falta de seguridad, en el caso de las personas empleadas por la empresa SEICSA, son personas mayores de edad que se les dificulta mantenerse despiertos en la jornada laboral, además que no revisan bien a las personas que llegan al hospital.

Tal es el caso de la fotografía que incluso se usó en la activación de la Alerta Ámber, donde se ve a la niña en brazos de su madre, cuando es sabido por las personas que trabajan en el hospital público que el acceso a celulares está prohibido, por lo que es muestra de que no hay seguridad suficiente.

"Nosotras no podemos estar vigilando, tenemos que aplicar medicamentos, curaciones, canalizaciones, nos quita el tiempo , es imposible estar al pendiente d etodo, pero así, la vigilancia está mal", criticó la enfermera quien también denunció la falta de capacitación en protocolos de seguridad ante estos casos.

Lo anterior fue reafirmado por enfermeras que no dejaban salir mientras se les tomaba su declaración por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, pues al no tener capacitación e información de cómo actuar en estos casos, se molestaban de que no podían salir cuatro horas después de terminar su turno.