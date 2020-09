Enrique Alfaro: 11 gobernadores de la Alianza Federalista dejarán la Conago

Estados. - El día de hoy se llevó a cabo la reunión interestatal Covid-19 en el estado de Chihuahua, en donde se reunieron los miembros de la Alianza Federalista por México, en donde anunciaron su separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), así lo compartió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

El Gobernador de Jalisco, señaló que la decisión de dejar de formar parte en la Conago, es una acción de gran impacto y trascendencia para la nación, así como para los estados miembros de la Alianza Federalista, pues además de luchar por las problemáticas que interfieren en la salud, desarrollo y economía, también se busca luchar por el federalismo.

“Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la República, no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión al ideal del país, no para destrozar esos principios. Estamos aquí para construir y esa será una tarea de los próximos días que haremos de manera conjunta, un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación”, señaló Alfaro.

Los Gobernadores miembros de la Alianza Federalista son Javier Corral; de Chihuahua; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Enrique Alfaro, de Jalisco; Miguel Riquelme, de Coahuila; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Silvano Aureoles, de Michoacán, además, José Rosas Aispuro, de Durango; José Ignacio Peralta, de Colima; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; y Martín Orozco, de Aguascalientes, quienes se sumaron y se retiraron de su participación en la Conago.

"De forma unánime vamos a dejar de integrar esta instancia, con el propósito de construir un espacio de diálogo efectivo, de colaboración efectiva, no solamente con nuestros demás compañeros gobernadores de otras entidades, con el Gobierno federal, los Poderes de la Unión, los niveles de Gobierno", informó Javier Corral, anfitrión del evento.

Durante la Reunión Interestatal Covid-19, los miembros de la Alianza Federalista por México, el Gobernador de Chihuahua, señaló que la Conago ya no realiza el papel para el cual se creó el cual se establecía en defender el federalismo y la soberanía de cada uno de los estados

"Ha quedado en evidencia que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació, como un espacio de deliberación para defender el federalismo y soberanía de los estados", agregó el mandatario estatal de Chihuahua.

Javier Corral, también señaló durante el encuentro, que se decidió no bajar la guardia ante la pandemia del Covid-19, además de agregar que en caso de ser necesario reforzar la instituciones de salud, y seguir impulsando la estrategia de recuperación económica con el objetivo de no cerrar más empresas.

La Conferencia Nacional de Gobernadores, es un foro que se creó durante el sexenio de Vicente Fox, con el objetivo de realizar una observación de los problemas que enfrentaban los estado federativos y a fin de buscar soluciones que brindarán acuerdos de manera interna en las entidades y con la federación.

“Nosotros con nuestros colegas, lo único que tenemos es una relación de respeto y aprecio, no es de confrontación, al contrario, lo que buscamos, es que verdaderamente el espacio que fue en mucho tiempo la CONAGO, recupere su esencia”, compartió Enrique Alfaro.

Otros de los compromisos que se realizaron por parte de los miembros de la Alianza Federalista, fue la agenda energética, a fin de contar con combustibles más accesibles y sustentable. Además de solicitar a la Secretaría de Economía de la Federación, para que libere los recursos comprometidos a proyectos mineros ya autorizados.

Por su parte el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó durante la reunión, que la decisión de salir de la Conago, tiene como objetivo establecer un ánimo de responsabilidad y no como chantaje político.

"El espacio de la Conago agotó su función, su tarea de ser un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, un espacio de construcción de alternativas, un espacio de equilibrios, cosa que hoy más que nunca demanda México, demandan, nuestras entidades federativas y demanda la sociedad en general”, aseguró Silvano Aureoles.

Asimismo, el mandatario dijo que la situación es complicada para México y por ende Michoacán en cuestión de salud y económica, esto a causa de la pandemia por el Coronavirus, señalando que es un rubro en donde no se ha recibido atención de parte del gobierno federal.

“La situación a la que se encamina el país, es realmente compleja, amanecimos hoy con la cifra ingrata de casi 68 mil muertos y una cantidad cercana a los 700 mil contagiados en el país”, añadió el mandatario estatal.