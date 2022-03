Enrique Alfaro 2, UdeG 0: SCJN desechó segunda controversia promovida por la Universidad

“Es una decisión de la que me siento orgulloso, más cuando fue tomada en medio de la emergencia sanitaria cuando el reforzar nuestra infraestructura de salud, era una altísima prioridad” agregó Alfaro Ramírez .

Guadalajara, Jaisco.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del gobierno de Enrique Alfaro al desechar la segunda controversia constitucional que presentó la Universidad de Guadalajara para que se cuestionará el uso de los 140 millones de pesos para hospital y no para museo la tarde del miércoles 30 de marzo.

