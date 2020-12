Enrique Alfaro: “Escuelas se están cayendo a pedazos, nos va a costar 36 mil millones de pesos arreglarlas”

Poncitlán, Jalisco.- Sin dar un número exacto de escuelas que requieren ser rehabilitadas, hoy el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que se necesitarán una inversión de 36 mil millones de pesos para arreglar las ya existentes, labor que se comprometió a realizar a lo largo de su gobierno.

“Tenemos escuelas que se están cayendo a pedazos… estamos cambiando poco a poco esa realidad en Jalisco… arreglar todas las escuelas del estado, no construir nuevas, solo arreglar las que ya tenemos, nos va a costar 36 mil millones de pesos, el esfuerzo va a tener que ser los 6 años”, explicó el mandatario a quien aún le quedan cuatro años en funciones como gobernador de Jalisco.

El anuncio fue dado hoy mediante una gira que el militante del partido Movimiento Ciudadano realizará hoy por los municipios de Poncitlán, Jamay, Ocotlán y Tlajomulco en donde dijo inspecciona el desarrollo de algunas obras, entrega etapas ya concluidas y anuncia nuevas inversiones para otros proyectos.

Durante su visita a la escuela de primaria Niños Héroes Urbana 703, ubicada en la comunidad de Cuizteo, el mandatario presumió que en este plantel se invertirá en total de 17 millones de pesos (mdp), los cuales ya se empezaron a ver con la entrega de la primera etapa de construcción (8 mdp).

En dicho plantel, hoy se hizo la entrega de la segunda etapa de remodelación en la cual se destinaron 6 millones de pesos más para concluir la obra de un aula de cómputo equipada con computadoras que Enrique Alfaro describió como "de última tecnología" y prometió a los docentes y padres de familia que a la comunidad pronto llegará el internet a través del programa RedJalisco, lo que permitirá a los alumnos optimizar estas nuevas herramientas educativas.

Debido a las peticiones del personal académico, el gobernador de Jalisco anunció hoy una inversión de 3 millones de pesos más para este plantel, fue dijo constatar la falta de una cancha de futbol y un área de desayunadores.

Durante su visita al plantel educativo, Enrique Alfaro pidió a la población de Cuitzeo y del municipio de Poncitlán respetar los protocolos sanitarios para que el estado logre estar en condiciones de que los niños retornar a las clases presenciales el próximo mes.

“Si nos cuidamos estos días, yo espero que podamos estar en condiciones, haciendo un esfuerzo, para tratar de regresar el 25 de enero, gradualmente, poco a poco, a las clases presenciales, porque también para los niños es un golpe emocional muy duro en su salud emocional estar lejos de sus compañeros, de sus maestros, de sus aulas… Ahora sí que no depende del gobierno, depende de nosotros… hay que hacer un esfuerzo”

Puntualizó el gobernador de Jalisco quien ayer anunció que con este fin se ordenó la segunda activación del Botón de Emergencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Además, le recordó a la población que, aunque el Gobierno Federal ya ha anunciado la compra de vacunas contra el Coronavirus, aún se está lejos de que se realice una aplicación masiva en los estados de México.

“Vamos a salir adelante... pero no apodemos confiarnos. Si bien está por llegar la vacuna también es cierto que aún con eso el tramo que no queda por recorrer todavía es largo… no nos descuidemos por favor… Estos días, estas semanas, del tiempo de frío, tiempos en los que nos reunimos con la familia a convivir es cuando mayor riesgo hay y cuando más cuidados debemos de tener”, añadió recordándoles a la sociedad cuidarse durante las fiestas decembrinas, de Navidad y Año Nuevo.

Otras obras de las que habló hoy Enrique Alfaro

Durante la gira por el municipio de Poncitlán, el mandatario también acudió a supervisar la construcción de la planta de tratamiento de agua en la cual dijo se está haciendo una inversión histórica.

“Es de esas obras que nadie ve porque están allá escondidas, pero que son las obras que pueden marcar la diferencia para resolver el grave problema de contaminación que nos dejaron en nuestros ríos, principalmente en la cuenta del Río Santiago y el Río Zula. Se está haciendo una inversión que nunca antes se había hecho, solamente en la planta de aquí de Poncitlán son 73 millones de pesos de inversión”, resaltó.

Enrique Alfaro, dijo que tan solo en los dos años que lleva de gobierno en el municipio de Poncitlán se han invertido ya 117 millones de pesos en diversas obras carreteras como lo son las que comunican a la cabecera municipal con Ahuatlán (que ya casi se termina), con Zapotlán del Rey y San Pedro Itzicán. El mandatario estatal también resaltó que aún sigue en pie construir el libramiento de Mezcala.

En Poncitlán, también dio el banderazo para el arranque de la construcción de lo que será un malecón "espectacular", según las propias palabras del mandatario, en el cual, dijo, se invertirán 13.5 millones de pesos.

“Será un espacio espectacular… El día que lo entreguemos, si Dios no da licencia, no vamos a ver esto que vemos de lirio… vamos a hacer un trabajo muy serio a fondo”, dijo Enrique Alfaro antes de partir de Poncitlán para continuar su gira por los demás municipios de Jamay, Ocotlán y Tlajomulco en donde también realizará inspecciones de obras.