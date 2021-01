Enrique Alfaro: Jalisco inicia hoy el proceso de compra de 500 mil vacunas contra el Covid-19

Guadalajara, Jalisco.- El Gobierno de Jalisco y la iniciativa privada han dado ya el primer paso para iniciar con los trámites de compra "inmediata" de 500 mil vacunas contra el Covid-19, dio a conocer esta tarde el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez.

"Tengo ya aquí en mi poder, las cartas formales de intensión a todos los laboratorios que tienen vacunas, que ya hayan cumplido con los protocolos necesarios para poder expresarles nuestra intensión de poder adquirir de inmediato 500 mil vacunas", dijo el abanderado del partido Movimiento Ciudadano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El gobernador señaló que este trámite surge derivado del anunció que emitió hace tres días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre que cualquier gobierno o empresarios tendría completa libertad para comprar e importar al país las vacunas contra el Covid-19 que han sido avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Enrique Alfaro señaló que de lograrse la compra de las 500 mil vacunas contra el Covid-19 estas serían destinadas a las personas de edad adulta que aún no están contempladas en el programa nacional de vacunación, dando prioridad a quienes tienen alguna enfermedad que ponga en mayor riesgo la vida en caso de contraer el virus SARS CoV-2, como lo son: problemas de hipertensión, pulmonares, renales, cardiacos, obesidad, diabetes, entre otros.

"No es para sustituir el Programa Nacional de Vacunación, ¡no! Queremos fortalecer el programa que sigue su marcha y que nosotros vamos a tratar de acelerar ... la vacunación de personas entre 18 y 59 años que tengan alguna comorbilidad, fundamentalmente en donde está concentrado el problema más serio que es el Área Metropolitana de Guadalajara"

Señaló.

El gobernador, quien hoy también se aplicó una prueba rápida para descartar el contagio del coronavirus tras haber convivido con AMLO, señaló de manera recurrente que aunque la intensión de compra de vacunas a Pfizer, Moderna, AstraZeneca u otros laboratorios es latente aclaró que no busca dar falsas esperanzas a la sociedad pues hay protocolos que antes se deben de cumplir y estos no solo dependen del gobierno estatal.

"Jalisco le toma la palabra al Presidente, vamos a hacer un enorme esfuerzo para poder completar esta posibilidad, pero es nuestra obligación decirlo con todas sus letras: no tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas en este momento... El día de hoy no sabemos si hay vacunas disponibles, no sabemos si el anuncio del Gobierno Federal tiene un fundamento jurídico o si fue solamente una manifestación de intensión", aclaró.

Lee más: Alianza Federalista buscará comprar vacunas contra Covid-19; tras autorización de AMLO

A partir de hoy, el comité que se creó con el fin de avanzar en la compra de las vacunas y que está encabezado por Xavier Orendáin de Obeso, actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Guadalajara, solicitará una junta "urgente" con el secretario de salud de México, Jorge Alcocer Varela, y con el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, para iniciar los trabajos de gestión de compra e importación de las vacunas al país y posterior movilización a Jalisco.

"No vamos a dejar de hacer lo que está a nuestro alcance para lograr este propósito", señaló Enrique Alfaro al mismo tiempo que dijo "el gobierno del estado va a garantizar el recurso necesario para apartar la compra... (La iniciativa privada) estarían participando cunado menos con 100 mil de las 500 mil vacunas que estaríamos buscando en esta primera etapa".

Enrique Alfaro busca quién venda a Jalisco 500 mil vacunas contra el Covid-19 ¡de inmediato!

¿Qué ha dicho la Cofepris sobre la compra de vacunas contra el Covid-19?

Fue el pasado 22 de enero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en La Mañanera que se autorizaría a los gobiernos estatales y empresarios para poder adquirir la vacuna contra el Covid-19 directamente con las empresas farmacéuticas que la están produciendo a nivel mundial.

"He dado instrucciones al secretario de Salud Jorge Alcocer para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización" declaró.

Sin embargo, este mismo día la Cofepris emitió un comunicado en el que aclaraba tres puntos sobre la comercialización e importación de vacunas contra el Covid-19 a México, los cuales te señalamos a continuación:

Esta Comisión Federal recibió información sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa MODERNA TX Inc., a través de las redes sociales.

de la vacuna contra COVID-19 de la empresa MODERNA TX Inc., a través de las redes sociales. Esta Comisión informa que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.

para la compra de la vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional. A la fecha, en México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, establecido por la Secretaría de Salud.

Lee más: Jalisco: contagios, defunciones y vacunas contra el coronavirus hoy 25 de enero del 2021

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que se estará informando a la población sobre los avances a los que se llegue en las reuniones que ha solicitado con las autoridades federales respecto a la comprar e importación de las 500 mil vacunas contra el Covid-19 que pretende adquirir para la población que radica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la más afectada de Jalisco.