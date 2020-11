Enrique Alfaro Ramírez detalla los más 9 mil 200 millones que señala redujeron del Presupuesto 2021

Jalisco. - Mediante una publicación realizada a través de sus redes sociales, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Raamírez, señaló el origen del 9 mil 200 millones de pesos que señala fueron quitados al estado a causa del recorte del Presupuesto federal 2021, mediante la informació publicada en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda fue con lo que el mandatario presentó los datos.

De acuerdo a estas dos dependencia se señala que el recorte de 9 mil 200 millones de pesos que le quitaron a Jalisco en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual integra las reducciones que tiene la entidad para el ramo 28 (participaciones), el ramo 33 (aportaciones), así como el ramo 23 donde está el Fondo Metropolitano, en el Insabi, el Fondo para la Infraestructura Carretera Federal, además de subsidios y partidas como el 43801 para el gasto federalizado en temas culturales, educativos y sociales, señaló el mandatario.

“Cuando hacemos la suma de todo, el número que da de reducción presupuestal es de 9 mil 226 mdp menos. Nosotros no decimos mentiras, no queremos engañar a nadie. Estamos defendiendo a Jalisco y el presupuesto de los jaliscienses. Este es el tamaño de recorte que aprobaron los diputados de Morena. Este es el tamaño de traición que cometieron contra Jalisco. Esta la realidad que no quieren ver, estos son los números con documentos de lo que ellos votaron que soportan nuestro dicho”, aclaró el mandatario.

El mandatario señaló con descontento la aprobación de parte de los legisladores federales de Jalisco por Morena, a quienes expuso a través de sus redes sociales, indicando que ellos habían aceptado la propuesta del presupuesto 2021, además de que resaltó que no han podido brindar la comparación entre el presupuesto 2020 y 2021, al no aplicar los criterios de inflación, es decir, se tienen que aplicar el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, con datos de la Secretaría de Hacienda. Este factor es del 3.4 por ciento. “No sólo fueron traidores, sino que además demostraron su profunda ignorancia”, indicó el mandatario.

Asimismo, el Ejecutivo de Jalisco, hizo una comparativa de entre un año y otro en donde parte señaló el Ramo 33 aclaró que en el Ramo 28 la reducción real 2021 con respecto a 2020, fue de 4 mil 18 millones de pesos para el estado de Jalisco, el cual es considerado un factor inflacionario. Por otra al Ramo 33, destinado a las aportaciones, la reducción real señala fue de un total de 589 millones, mientras que el Ramo 23, la reducción total fue de 17 millones, en donde se contemplan fondos como el Fondo Metropolitano, Fondo Regional y Fondo de Accesibilidad en Transporte Público, los cuales no estan considerados para el año que entra.

En el caso del INSABI, el mandatario estatal señaló que recibió durante el 202o, un total de 2 mil 86 millones de pesos, mientras que en el nuevo presupuesto, se establece una bolsa general de los recursos que no es distribuible geográficamente, lo cual quita al estado la posibilidad de obtener recursos mediante el concepto.

“Para los que no los convence nada, para quienes quieren cuestionar todo lo que decimos, pues de una vez les digo que está la tabla resumen para ponerla a disposición y estamos listos para debatir con quien guste, porque no se vale seguir engañando a la gente”, aclaró Enrique Alfaro al añadir que este recorte solo es del estado sin mencionar la disminución de recursos a los municipios.

Alfaro Ramírez aclaró que la confusión de los programas sociales del Gobierno Federal, que ha explicado el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es un tema aparte a las reducciones al presupuesto de Jalisco en 2021.

